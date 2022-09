La Generalitat es proposa invertir 3.270 milions des d’ara fins al 2025 per rellançar i transformar la indústria catalana amb la finalitat que aquest sector aporti el 22% del PIB català aquest any i el 25% el 2030, enfront del 20,3% actual. Aquest és el compromís que van plasmar ahir el Govern, les organitzacions empresarials, els sindicats i altres agents econòmics i socials en el Pacte Nacional per la Indústria per al període 2022-2025, que a més d’aquesta inversió preveu destinar 470 milions més a finançament en forma de préstecs.

Encara que la Generalitat xifra el total d’inversions en 3.270 milions, dona per assegurats 2.817 milions fins al 2025, mentre que considera que la resta d’aquests recursos tenen una probabilitat elevada d’arribar, si bé encara presenten cert grau d’incertesa, ja que estan pendents que es concretin partides de fons europeus. El pla anterior, que va estar vigent des del 2017 al 2020, ja contemplava l’objectiu d’aconseguir que el 2020 la indústria suposés el 25 % del PIB, però preveia una inversió molt menor (1.844 milions), mentre que ara els fons creixen el 77 % per l’impuls dels fons europeus. Dels 3.270,5 milions d’euros fins al 2025, és previst que s’executin, almenys, 942,46 milions aquest any, 793,26 el 2023, 758,84 el 2024 i 708,59 el 2025. A més d’augmentar el pes de la indústria al PIB català, el pacte preveu crear ocupació industrial de qualitat fins arribar a les 510.000 persones afiliades i incrementar les exportacions fins als 90.000 milions d’euros i el nombre d’empreses que exporten regularment fins a les 18.500. Així mateix, l’acord es proposa incrementar la productivitat aparent del treball en la indústria el 3 % anual; produir de forma més sostenible; augmentar el grau d’electrificació fins al 42,4%, i quantificar el pressupost de la Generalitat en innovació. En l’acte de signatura de l’acord, a l’edifici DFactory, en la Zona Franca, el president Pere Aragonès va coincidir amb Josep Sánchez-Llibre (Foment), Antoni Cañete (Pimec), Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) en la importància que Catalunya revitalitzi la indústria. «Catalunya serà industrial o no serà», va dir Aragonès, que va destacar l’ampli suport de tots els actors de Catalunya a aquest full de ruta i va assegurar que la indústria ha de ser també el «motor social» del país. «Volem que aquest pacte serveixi per crear benestar, i l’aposta per la indústria és un element clau», va dir Aragonès, que va garantir que una comissió de seguiment vetllarà perquè es compleixin les mesures incloses en el pacte. El conseller d’Empresa, Roger Torrent, va subratllar que aquest pacte va «molt més allà d’una declaració d’intencions», ja que inclou accions concretes per onseguir que la indústria aporti el 22 % del PIB el 2025.