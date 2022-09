L'IPC a Catalunya es manté per sobre dels dos dígits a l'agost i s'ha situat en el 10,2%, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'una dècima menys que al juliol i la segona pujada més alta des que es tenen registres per comunitats autònomes –el 2002-. L'increment ha continuat impulsat, sobretot, per l'electricitat, el gas i els combustibles i els aliments.

Al conjunt de l'Estat la inflació s'ha enfilat fins al 10,5%, una dècima més del que va pronosticar l'indicador avançat, i tres dècimes menys que al juliol. Destaca, també, la pujada anual del preu dels aliments, que enguany són un 13,8% més cars que fa un any. És el creixement més alt des de l'inici de la sèrie, el gener de 1994. Pel que fa a la variació mensual, en comparació amb el juliol els preus han pujat un 0,3% a Catalunya. La xifra coincideix amb la mitjana de l'Estat. A Catalunya, en concret, els preus de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i els combustibles han pujat un 22,6% a l'agost en comparació amb el mateix període de l'any passat. Destaca també els aliments, que s'han encarit un 12,1% respecte de fa un any. A l'Estat, el preu de l'habitatge ha registrat un augment del 24,8% a causa de la pujada dels preus de l'electricitat que s'han incrementat més que l'agost passat. Els aliments han acumulat una pujada anual del 13,8%, tres dècimes més que al juliol i han registrat el creixement més alt des de l'inici de la sèrie, el gener de 1994. En la cistella de la compra, els aliments que més s'han encarit són la llet (+26%), el formatge (+14,6%), els ous (+22,4%), la carn (+15,2%), la farina i els cereals (+39%), la mantega (+31,8%), l'oli (+13,2%) i els llegums (+14,8%). De la mateixa manera, el transport ha pujat un 11,5%, quatre punts i mig menys pel descens de preus dels carburants en comparació amb els de fa un any. Si es té en compte la inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics, va augmentar tres dècimes a nivell estatal, fins al 6,4%. És la taxa més elevada des del gener del 1993 i situa la seva diferència amb l'IPC general en més de quatre punts. Per territoris, la taxa anual de l'IPC va disminuir a l'agost respecte al juny en 13 comunitats autònomes. En canvi, va incrementar-se a les Illes Balears i a les Canàries, amb pujades de 0,4 i 0,1 punts, respectivament.