El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada per aquest dimecres torna a pujar i superarà el llindar dels 300 euros/MWh, fet que no passava des de principis de setembre. En concret, el cost de l'electricitat serà un 27,36% més car que aquest dimarts i marcarà 327,33 euros/MWh de mitjana, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE).

El preu final és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista (176,46 euros/MWh) i la compensació que es pagarà per l'aplicació del topall del gas a les centrals de cicle combinat (150,87 euros/MWh). Sense l'excepció ibèrica, el preu de la llum hauria pujat fins als 355,68 euros/MWh, segons el Ministeri de Transició Ecològica. De fet, aquest dimecres el govern espanyol ha xifrat en 2.300 milions d'euros els diners estalviats per famílies i empreses espanyoles des que s'aplica el topall al preu del gas, tot just fa tes mesos.