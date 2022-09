El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va acusar ahir el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de voler «afeblir» Catalunya per afavorir els seus territoris.

En l’acte de celebració dels 10 anys de l’empresa pública Infraestructures.cat, Giró va carregar contra la decisió de la Junta d’Andalusia de suprimir l’impost de Patrimoni i les declaracions del seu president, Juanma Moreno, animant els empresaris catalans a traslladar la seva seu: «Mai faria una proposta com aquesta, ni en el fons ni, per descomptat, en les formes». «Per coses com aquestes, alguns volem anar-nos-en d’Espanya el més aviat possible. Si visquéssim en un estat on els diferents territoris tinguessin una vocació genuïna de col·laborar o de dissenyar un sistema fiscal just, no hauríem arribat fins on hem arribat», va assenyalar.

El conseller va afirmar que si s’aconseguís un sistema de finançament just, llavors sí que hauria de plantejar-se «profundament» una reforma de l’impost de Patrimoni, però que actualment Catalunya no s’ho pot permetre. «Però puc garantir que si a Catalunya estiguéssim en condicions de suprimir l’impost de Patrimoni no en faríem una bandera per convidar ningú a emportar-se les empreses cap aquí», va afegir. «Catalunya, ara com ara, no es pot permetre el que uns altres sí. Andalusia es pot permetre eliminar l’impost perquè li aporta poca recaptació i perquè el model de finançament li és favorable», va dir el conseller.

Sobre aquest tema, Giró va recordar que Catalunya té més de 80.000 contribuents de l’impost de Patrimoni i que recapta anualment 547 milions d’euros, mentre que Andalusia té uns 16.000 i la recaptació és de 93 milions.

Sobre Madrid, Giró va subratllar que, malgrat disposar de tots els recursos d’una «hipercapital d’un Estat centralitzat», la seva despesa social per càpita és «molt inferior» a la de Catalunya.