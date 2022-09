La producció de vehicles va augmentar entre juliol i agost a l’Estat, però continua afectada per la crisi de microxips. Segons la patronal Anfac, al juliol es van fabricar 152.351 vehicles, el 8,3% més que el mateix mes del 2021; i 111.824 a l’agost, el 65,6% anual més. La patronal ha atribuït l’increment a la millora en la provisió de subministraments. Ara bé, també ha puntualitzat que davant els anuncis recents de noves aturades en la producció –Seat, per exemple, farà un ERTO per fer front a l’escassetat de semiconductors-, caldrà esperar a l’evolució dels pròxims mesos per afirmar que el sector està recuperat. Pel que fa a exportacions, en l’acumulat de l’any han caigut l’1,8% respecte del 2021, fins als 1,19 milions d’unitats.

En concret, al juliol es van enviar a l’estranger 131.397 vehicles (+10,9% anual) i 108.957 a l’agost (+72%). Tot i que Anfac pensa que es tracta de xifres positives, assegura que el sector pateix «incertesa» per les altes taxes d’inflació a Europa.