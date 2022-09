Les comarques d’Anoia, Bages, Bergueda i Moianès van tancar l’estiu amb un total de 252.086 pernoctacions tant en establiments hotelers, com en càmpings i en cases rurals, el que suposa un increment del 41% respecte del mateix període de l’any passat. El total de viatgers al conjunt de les quatre comarques i en totes les modalitats d’establiments va ser de 78.034, el 28% més que un any abans, segons els Indicadors Turístics a l’Entorn de Barcelona, elaborats pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona a partir de l’Enquesta d’Ocupació Tourism Data System.

Per comarques, els hotels del Bages van rebre 9.256 viatgers, que hi van fer 19.344 pernoctacions, el que suposa el 12,5% més de visitants que un any abans i el 47,2 més de pernoctacions. Al Berguedà, el nombre de viatgers en hotels va ser de 8.312 i un total de 16.954 estades, dades que superen en el 50,6% els visitants del mateix període del 2021 i en el 74,8% el de pernoctacions. A l’Anoia l’increment de turistes va ser del 44,3% (amb un total de 4.505 visitants) i el de pernoctacions, del 65,3% (12.476). El Moianès també va veure incrementades les xifres hoteleres, del 103,7% de viatgers (amb un total de 1.108) i del 86,8% de pernoctacions (2.206).

Quant als càmpings, la Diputació només ha facilitat dades del Berguedà, comarca que va registrar un increment de viatgers del 26,3% i del 36,6% d’estades, fins a les 46.643 i 174.381, respectivament. A les cases rurals, també es van registrar increments notables, del 76,8% de viatgers al Bages (fins als 1.517) i del 14,3% de pernoctacions (fins a les 4.199). A l’Anoia, es van registrar 1.517 viatgers i 4.199 pernoctacions (augments del 21,5% i del 38%, respectivament), mentre que al Berguedà l’augment de visitants va ser del 8% (amb un total de 4.338) i del 34,5% d’estades (fins a les 15.364). El Moianès va tancar l’estiu amb un total de 951 visitants a les cases rurals (+64%) i 3.222 pernoctacions (+44,2%).

En conjunt els mesos de juliol i agost d’aquest any, un total d’1,6 milions de viatgers han arribat a les comarques de la demarcació de Barcelona que la diputació anomena com Entorn de Barcelona (i que no inclouen el Barcelonès), el que suposa un 27 % més respecte l’estiu de l’any passat i un 15,2 % més que el 2019 (abans de la pandèmia). Els indicadors apunten que les pernoctacions també superen la xifra del 2021 i la del 2019 (+ 36,6 % i + 4,6 % respectivament). Creix també l’estada mitjana en allotjaments de l’Entorn de Barcelona respecte el 2021 (+7,4 %), que ja arriba a les 3,6 nits. Tot i així, encara no s’assoleix la del 2019, que se situava en les 4 nits. Aquest estiu els viatgers arribats a l’Entorn de Barcelona s’han allotjat principalment en hotels i càmpings (57,7% i 39% respectivament, sobre el total de pernoctacions). Amb una oferta de places que s’ha mantingut estable a l’estiu durant els anys de pandèmia, el grau d’ocupació global dels allotjaments s’ha incrementat respecte l’any passat (+19,7 pp), i s’ha situat en un 78,8%. Pel que fa a la procedència dels viatgers, el turisme internacional a l’Entorn de Barcelona ha crescut un +114,7 % respecte el 2021, tot i que encara no ha arribat a nivells del 2019. El principal país de procedència d’aquests viatgers ha estat França.