El Consell Comarcal del Bages programa tres sessions per debatre com es poden posar a l’abast de la pagesia del territori les noves tecnologies. En el marc del programa formatiu Bages TTT, les jornades gratuïtes es programaran en diferents municipis del Bages en horari de matí (de 10 a 13 hores) els mesos d’octubre i novembre.

La situació mundial i el panorama d’emergència climàtica condueixen a introduir canvis en l’agricultura, com començar a prescindir de fitosanitaris de síntesi química i fertilitzants sintètics. La pujada de preus dels combustibles també obliga a optimitzar les passades de tractor. Ja fa uns quants anys, alguna pagesia d’extensius ha començat a treballar amb maquinària que respon a aquests reptes, que permet una gestió més precisa de les arvenses, la sembra directa i l’ús d’arreus que preserven més bé l’estructura del sòl, i que contribueix a augmentar la rendibilitat. Aquesta nova maquinària serà el tema de la primera jornada, que es farà el 21 d’octubre a Aguilar de Segarra, sota el nom «Maquinària innovadora per a la nova agricultura», que inclourà la demostració de diferents màquines i el testimoni del pagès i ramader Pep Bover, que les utilitza a la seva finca.

La segona jornada debatrà de les dificultats del relleu agrari per explorar possibles estratègies per facilitar-lo, com ho ha d’afrontar el sector primari i quina funció hi pot tenir la nova Xarxa de Relleu Agrari. Hi intervindran pagesos a punt de jubilar-se per entendre com gestionen la finalització de la seva activitat i com és el procés de traspàs a d’altres pagesos; també hi participarà la jove pagesia que està prenent el relleu i que exposarà quines són les seves dificultats principals i com creuen que es podria facilitar la incorporació a l’activitat pagesa. La sessió serà l’11 de novembre a Castellnou de Bages.

La tercera jornada tindrà lloc a Sant Mateu de Bages i estarà destinada a les noves eines eficients per a la ramaderia. I és que avui dia les eines digitals permeten que el ramader pugui individualitzar la gestió de cada animal per optimitzar el rendiment de la seva granja i dels recursos disponibles. Algunes aplicacions digitals donen dades precises de la producció a cada granja, faciliten el registre de malalties del bestiar i del seguiment de les vacunes. En el cas de la ramaderia extensiva, permeten el seguiment dels animals, saber quan n’hi ha un de malalt, de manera que s’estalvia temps i diners.

Totes tres jornades tenen caràcter gratuït i es faran en horari de 10 a 13h. Les persones interessades s’hi poden inscriure al formulari https://ja.cat/bDKJY