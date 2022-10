La cadena de supermercats Caprabo va obrir ahir el seu primer establiment a Artés. La nova franquícia és al passeig Diagonal 45-47, dona feina a 6 persones i té una superfície de 230 m2. La botiga disposa d’un ampli horari d’obertura, tots els dies de la setmana, de 2/4 de 9 del matí a les 10 de la nit.

Amb aquesta obertura, la companyia afirma que avança en el seu pla d’expansió i augmenta la seva presència en zones estratègiques o en poblacions on no era present. A part de la botiga d’Artés, n’ha inaugurat en 11 poblacions catalanes més, entre les quals una a Esparreguera. Segons explica Caprabo, els seus nous supermercats són de nova generació i es caracteritzen per recuperar els valors tradicionals del comerç de proximitat. La companyia assegura que fa una clara aposta per la salut, els productes frescos i de proximitat, la varietat d’assortiment, l’estalvi personalitzat i la innovació.

Caprabo, que va néixer a Barcelona el 1959, té una xarxa de gairebé 300 supermercats a tot Catalunya i hi treballen més de 6.000 persones, segons dades de la companyia. F