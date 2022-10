Jordi Valiente Prat (Manresa, 1975) ha estat escollit nou degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM). Enginyer Tècnic Industrial i Máster en Gestió del Risc, col·legiat des del 1999, membre de les diferents juntes de govern del col·legi des del 2014, Valiente substueix al càrrec Àngel Vilarasau, que ha dirigit l’ens els últims sis anys.

Jordi Valiente és gerent de l’empresa d’enginyeria Eprojecte, que disposa d’un equip multidisciplinar format per 14 persones i que té oficines a Manresa i Barcelona. L’empresa desenvolupa la seva activitat professional en els sectors de la indústria i dels grans esdeveniments arreu del territori Espanyol.

Valiente, que dirigirà el col·legi els propers quatre anys, pretén «continuar la tasca que s’ha dut a terme en els dos darrers deganats però actualitzada als temps i entorn actual», apunten fonts del col·legi. Els tres eixos de la seva missió al capdavant del col·legi seguiran sent «professió, col·legiats i col·legi». Així, diuen les mateixes fonts «es treballarà pels tres, es faran accions i es destinaran esforços en benefici d’aquests i es deixarà de costat tot el que no tingui relació directa amb aquests tres eixos».

A més, Jordi Valiente pretén «promocionar, impulsar, potenciar la tecnologia, especialment entre les noies o dones i entre els infants. Això hauria de fer més atractiva l’enginyeria per tots ells». En aquest sentit, recorda el col·legi manresà «ja s’han iniciat diferents projectes, alguns dels quals en coordinació directa amb la FUB, i es disposa d’altres propostes que s’hauran d’anar decidint en aquests primers mesos de mandat». El col·legi d’enginyers tècnics també està treballant conjuntament amb la UPC Manresa per recuperar el Grau en Electricitat que ja fa anys que no s’imparteix, ja que «el mercat reclama i necessita enginyers elèctrics».

Per definir objectius mes específics, la nova junta té previst fer una jornada de treball, conjuntament amb el personal laboral del col·legi a finals d’any. A més preveu extreure tot un pla de treball a executar durant aquest primers anys de mandat mitjançant un exercici DAFO, avancen les fonts col·legials.

D’altra banda, el primer semestre de l’any s’ha tancat amb més de 22.000 projectes realitzats pels enginyers industrials a Catalunya, segons explica el col·legi manresà. El 51% dels projectes visats en aquest període de temps estan vinculats al sector de l’energia i de les instal·lacions elèctriques. Construcció i urbanisme, activitats i incendis i energies renovables són els sectors que segueixen en quantitat de projectes visats al conjunt del país.

Quant als projectes vinculats a les energies renovables, l’augment ha estat d’un 247%% respecte del 2019 i del 190% respecte del 2021. El sector, segons el col·legi, valora que «no hi ha símptomes d’alentiment de l’activitat provocats per la crisi energètica, sinó que aquesta ha estat la causa de l’augment de projectes d’eficiència energètica».