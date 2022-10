El segellament definitiu i abandonament dels pous del fracassat magatzem de gas submarí Castor es manté encallat en el procediment de tramitació estatal des de fa tres anys. Fonts de la companyia Enagás, que tenia previst iniciar les obres el mes de febrer passat i acabar-les aquest desembre, han explicat que l’execució dels treballs està condicionada a l’avaluació d’impacte ambiental, que tramita el Govern espanyol des de la primavera de l’any passat. Els taps provisionals que Enagás va instal·lar l’abril del 2016 tenien una vida útil d’uns quatre anys. El Ministeri per a la Transició Ecològica, que va anunciar el segellament definitiu com a pas previ al desmantellament, no ha respost les preguntes formulades.

El Consell de Ministres va acordar el 31 d’octubre del 2019 posar fi a la hibernació del projecte Castor per segellar definitivament els pous, abandonar-los i, posteriorment, desmantellar les instal·lacions. Era l’anunci polític de la sentència definitiva del fracassat magatzem submarí promogut per l’empresari Florentino Pérez i que el Govern espanyol va rescatar amb el pagament de 1.350 milions d’euros d’indemnització després que les injeccions causessin més d’un miler de terratrèmols. Al mateix temps, l’abandonament dels pous també permetia donar solució a la necessitat de renovar els segells provisionals instal·lats l’abril del 2016 per garantir la seguretat i estanquitat dels pous, amb una vida útil màxima de quatre anys. Enagás, la companyia a qui el Govern espanyol va encarregar el 2013 la hibernació i manteniment de les instal·lacions, executaria l’operació un cop presentés la documentació necessària per a l’expedient d’autorització dels treballs, amb un cost estimat pròxim als 70 milions d’euros, en un termini màxim de sis mesos. Des de fa tres anys, però, el projecte segueix enredat en la teranyina procedimental de l’administració espanyola i amb un calendari totalment incert. El cronograma inclòs al projecte presentat per Enagás el juliol de l’any passat preveia poder iniciar de forma efectiva les actuacions el mes de febrer d’aquest 2022 per acabar-les uns nous mesos després. L’avaluació d’impacte ambiental, segons aquestes mateixes previsions, s’hauria d’haver tramitat entre el juny i el setembre del 2021. El pretext de la pandèmia La pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma, amb la paralització dels temps administratius, va ser un dels principals pretextos que el Govern espanyol va adduir per justificar el retard. Així ho va posar per escrit el Ministeri per a la Transició Ecològica el juny del 2021 en una resposta al senador de Compromís Carles Mulet. L’administració estatal, però, assegurava que els tràmits van arrencar finalment de forma oficial al BOE el 30 de juliol del 2020. Reconeixia, coincidint amb les previsions d’Enagás, que l’avaluació d’impacte ambiental ja estava en marxa la mateixa primavera del 2021. Avisava, però, que un cop finalitzat aquest tràmit, la Direcció General de Política Energètica i Mines havia de valorar l’adequació dels treballs a la legislació ambiental i d’hidrocarburs vigent. La publicació al BOE, a mitjans del mes de desembre de l’any passat, de la sol·licitud d’ocupació temporal de terrenys de domini públic maritimoterrestre per als treballs d’Enagás feia pressuposar que el procediment podia avançar en el temps previst. Paral·lelament, a principis d’aquell mateix mes, el Tribunal Suprem esvaïa qualsevol dubte sobre un eventual intent de tornar a posar en marxa el projecte en rebutjar el contenciós administratiu presentat per la promotora Escal UGS en aquest sentit. Però, lluny d’avançar, el projecte segueix encallat en el mateix punt. Enagás manté que encara està a l’espera de la seva finalització i no descarta que el procediment es pugui allargar força en el temps. Un cop aconseguit el llum verd, preveu un període d’execució de nou mesos que també es pot veure condicionat per la disponibilitat de serveis com vaixells especialitzats. En la mateixa resposta a Mulet de fa setze mesos, el Govern espanyol ja es curava en salut sobre la possibilitat de posposar indefinidament l’execució dels treballs fins a l’aprovació de l’avaluació d’impacte ambiental. El ministeri argumentava que el magatzem continuaria amb els segells caducats fins a l’abandonament definitiu mentre no s’extreu ni s’injecta gas, es controlen els paràmetres de pressió i temperatura, el nivell d’emplenament i la pressió dels anulars i caps dels pous. «Aquesta situació es mantindrà si no cal cap actuació prèvia fins que es procedeixi al segellament i abandonament definitiu dels pous», reblava la resposta.