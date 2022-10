El nombre d’afiliats a la Seguretat Social al setembre va pujar a tot Catalunya el 3,3% més en relació amb el mateix mes del 2021, excepte en sis comarques i l’Aran, segons l’Idescat. Concretament, la xifra d’afiliats es va situar en 3.427.100 i les comarques amb més creixement van ser la Selva i l’Alta Ribagorça, amb augments del 4,4% i el 4,3%, seguides pel Baix Penedès (4,2%) i el Tarragonès i el Barcelonès, les dues amb el 3,9% més. A l’altre extrem, hi ha l’Aran, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Priorat, la Terra Alta, les Garrigues i la Ribera d’Ebre, totes amb descensos inferiors a l’1%. En canvi, la variació mensual d’afiliats ha pujat el 0,3% a Catalunya però ha caigut en 27 comarques i l’Aran.

Així, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el lleuger augment a Catalunya es pot atribuir a l’increment dels afiliats a les comarques que tenen més de 100.000 afiliats. El Barcelonès encapçala aquestes pujades, i el Tarragonès és l’única on disminueixen els afiliats, amb l’1,5% menys.

D’altra banda, per sexes, l’augment més elevat d’afiliats a la Seguretat Social va ser en dones, amb el 3,9% més davant els homes, que van registrar el 2,8% més. En xifres absolutes, van suposar 59.677 afiliades i 49.966 afiliats més. De fet, les dones afiliades van pujar a totes les comarques, excepte al Priorat, la Terra Alta i el Pla d’Urgell, mentre que en el cas dels homes van caure en vuit comarques i l’Aran.

Per edats, al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat els afiliats en relació amb un any enrere, excepte els de 30 a 44 anys, que s’han mantingut pràcticament estables (-0,2%).

Quant a l’origen dels afiliats estrangers, va augmentar el 10,3%, un percentatge molt superior al 2% de persones d’origen espanyol a tot Catalunya, excepte al Pla d’Urgell, la Noguera i el Priorat. Aquestes variacions representen 56.723 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 52.920 més de nacionalitat estrangera, a tot Catalunya.

Al setembre, el 83,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,5% del total. La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (31,7%) i gairebé dobla la mitjana catalana; per contra, l’Anoia i el Berguedà són les comarques on aquesta proporció és més baixa (per sota del 9%).

Per sector, en els serveis, que representen el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 107.574 afiliacions al setembre respecte al mateix mes del 2021, xifra que representa un increment interanual del 4,0%, el més elevat de tots els sectors. Totes les comarques han augmentat el nombre d’afiliacions als serveis.

El sector industrial ha augmentat l’1,6% les afiliacions al setembre en relació amb un any enrere (7.931 afiliacions). En la construcció va pujar el 3,3% interanual a Catalunya, amb 6.908 afiliacions més. En canvi, l’agricultura va ser l’únic sector que va reduir el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social, una reducció del 5,5% interanual.