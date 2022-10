La nova junta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM), amb seu a Manresa, que encapçala l’enginyer Jordi Valiente, tal com ja va informar aquest diari, es va reunir ahir. Els nous membres són Glòria Muxí com a vicedegana; Salvador Relat com a vicedegà; Daniel Calvo com a secretari; Lourdes Calvet com a interventora; Josep Lluís Victori com a tresorer, i Joan Boixader, Ester Badia, Pere Riba, Santiago Marés i Joan Antoni López com a vocals. El nou euip presenta una línia continuïsta amb la voluntat d’adequar-la a la situació actual.