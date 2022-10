El mercat cooperatiu Supercoop de Manresa, ubicat al mercat Puigmercadal, ha decidit reorientar el seu model i obrir la possibilitat de compra al públic en general. Fins ara, calia ser soci de la cooperativa, fet que implicava un compromís de dedicar unes hores de treball al supermercat. Els no socis només hi podien fer tres compres abans de decidir si associar-s'hi o no. A partir d'ara, però, no caldrà fer-se'n soci per fer-hi la compra, i els socis, a més, tindran una doble opció de comprometre's amb la cooperativa: o bé treballant o bé fent amb una aportació mensual de 15 euros.

Supercoop busca així incrementar el seu nombre de compradors, que actualment és d'uns 700 (tots socis, fins ara). Segons la cooperativa, la rendibilitat del model requereix un miler de clients (socis o no), que puguin garantir la facturació de 55.000 euros mensuals que garantirà la viabilitat del projecte.

Inaugurat el març de l'any passat després d'un llarg periple de gestació, Supercoop es va inspirar en el projecte Food Coop de Nova York, divulgat mitjançant un documental (projectat en el seu moment a la capital del Bages) que va inspirar un grup de persones de Manresa a intentar replicar el model al territori. La cooperativa va trobar l'espai idoni en un local del Mercat de Puigmercadal, una instal·lació municipal que es va adjudicar. Supercoop suma ara 800 socis i 400 persones fent torns de treball (de tres hores mensuals per associat).

El 8 de març de l'any passat obria portes el súper alternatiu i ho feia amb més de 700 associats. Amb tot, la pandèmia i la crisi econòmica associada (potenciada avui per la guerra d'Ucraïna i la inflació desbocada) i les obres al mercat de Puigmercadal (que també han pogut alentir el creixement del projecte, apunten els responsables cooperatius) han fet replantejar el model de client tancat. El passat mes de maig, la cooperativa va decidir en una assemblea donar un gir al negoci. "Necessitem més clients", diu Judith Saus, de la cooperativa. "Si haguéssim arribat als 1.300 socis no ens hauria fet falta canviar, però hem de ser més flexibles. I el fet de comprar ja és també una manera de participar del projecte, de fer territori i consum de proximitat". Primer es va llançar una campanya per intentar incrementar el tiquet de compra dels clients associats, una crida "que ha funcionat", diu Saus. I ara arriba una segona part amb aquesta obertura al públic en general, que era, a més, una reclamació que feia l'Ajuntament, assegura Saus. A més, des del de punt de vista laboral, el súper ha passat de quatre treballadors fixos més diverses feines externalitzades a cinc fixos (un dels quals a jornada completa) internalització de tasques. "Hem fet un exercici d'endreça", ho resumeix Saus.

D'aquesta manera, els nous clients podran gaudir, només durant aquest mes d'octubre, del preu de soci, que és entre el 5% i el 10% més econòmic que el preu de venda al públic. A partir del novembre hauran de decidir si associar-s'hi, i continuar gaudint d'aquest descompte (amb el compromís de col·laborar-hi amb hores de feina o amb una aportació econòmica), o bé mantenir-se com a clients externs.

Supercoop desenvolupa un model de supermercat de preu just als productors i amb un menor marge per fixar un preu ajustat als socis (a partir d'ara, també clients). "Treballem per la sobirania alimentària", diu Judith Saus. "Comprem a productors amb noms i cognoms que elaboren el seu producte al territori". Una aposta que pot no ser la més econòmica del mercat per al client en un moment de la inflació superior al 9%. "Pot ser, però no fer-ho així és pa per a avui i fam per a demà". A més, assegura Judith Saus, "tenim productes frescos molt competitius i també tenim línies bàsiques". Amb la qual cosa, afirma, "la cistella bàsica de la compra pot sortir molt bé de preu".