El Banc Santander España va obtenir un benefici atribuït de 1.104 milions d'euros fins a setembre, gairebé el doble que un any abans, degut, en gran part, a les menors dotacions a provisions per insolvències i al control dels costos, que va compensar la inflació.

El grup va guanyar 7.316 milions d'euros a tot el món entre gener i setembre, quantitat que va suposar un rècord en aquest període i bat les previsions dels analistes, a més de superar en un 25% els guanys aconseguits un any abans.

El país que més va aportar al còmput global va ser el Brasil, com cada trimestre, on el grup va guanyar 2.027 milions d'euros, el doble que a Espanya i un 15,3% més que un any abans.

Segons explica l'entitat, a Espanya l'activitat de banca minorista per a particulars va mantenir el pols en consum, mentre que en hipoteques va registrar una certa desacceleració a conseqüència de les pujades de tipus, encara que va continuar creixent en comparació interanual.

D'aquesta manera, els crèdits i bestretes a la clientela van créixer gairebé un 7% i es van situar en 257.396 milions d'euros, impulsats principalment pel creixement en particulars i banca privada, explica el banc. La morositat d'aquesta cartera va baixar 1,18 punts i va quedar en el 3,69%.

Els dipòsits de la clientela van augmentar un 15% interanual, fins a 327.358 milions d'euros, un 13% més si s'inclouen les cessions temporals d'actius (CTA).

La base de costos va continuar caient (-2%), palanquejada en la transformació del model operatiu de banca comercial, que ha absorbit les inversions en banca majorista i l'alta inflació.

El marge d'interessos es va mantenir en 3.139 milions, malgrat l'increment del 6% dels ingressos per comissions, que van sumar 2.172 milions d'euros.

Resta d'Europa

Al Regne Unit, el banc va guanyar 1.138 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior, recolzat en els ingressos, que van créixer el 10%, gràcies a la pujada de tipus i a la resiliència del mercat hipotecari, explica el banc.

Aquesta evolució s'ha vist parcialment compensada per les menors comissions cobrades, a conseqüència de la transferència del negoci de Corporate & Investment Banking (CIB) en el quart trimestre de 2021. Així mateix, els costos van créixer un 2%, afectats per la inflació.

A Portugal, el banc va obtenir 360 milions d'euros, un 11% més, en tant que la filial de Polònia va guanyar 229 milions, un 109% més.