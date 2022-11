La Sala de Cultura de Cal Gallifa ha acollit aquest divendres la conferència de cloenda de CioNext: "Tu Mejor Versión", a càrrec del prestigiós conferenciant Víctor Küppers. Unes 500 persones han acompanyat avui el neerlandès en la seva jornada motivacional. L'activitat estava emmarcada en les jornades d'ocupació CioNext, organitzades pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació Cal Gallifa.

Küppers ha centrat la seva conferència en la psicologia positiva, i en els diferents passos i camins que cal emprendre per poder ser la millor versió de nosaltres mateixos amb un punt de vista optimista en el nostre vessant professional i personal. L'actitud és la clau principal per poder arribar a un millor resultat, i cal agafar una posició d'alegria i il•lusió per superar tots els obstacles. En definitiva, "viure amb entusiasme", tal com afirma el conferenciant neerlandès.

La regidora de Promoció Econòmica, Laura Trench, i l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, s'han mostrat "molt satisfets" amb el gran èxit de la conferència de Víctor Küppers. "Ens ha donat una gran dosi d'energia positiva a totes i a tots", asseguren. A més, la regidora, ha volgut destacar l'alta assistència d'avui a Cal Gallifa i, sobretot, agrair a l'equip del CIO Cal Gallifa la feina "incansable que han fet durant aquestes últimes setmanes perquè aquestes jornades esdevinguin una realitat".

CioNext s'ha enfocat enguany al teixit empresarial, autònom i comercial de Sant Joan de Vilatorrada, així com de persones inscrites al Servei d'Ocupació Local. Les conferències aneriors també han estat d'empoderament d'equips de treball, a càrrec de Josep Moulines, i del mètode Marie Kondo per endreçar la teva vida professional, a càrrec de Laura Cespedosa i Abel Cifuentes.