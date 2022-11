La botiga Duesesses obrirà les seves portes aquest divendres, 11 de novembre, al carrer Sobrerroca, 8-10, de Manresa. La proposta, de la manresana Sandra Sòria, per això el nom de Duesesses, ofereix un nou espai de vestits i complements de núvia al Centre Històric de Manresa, que s’afegeix als dos que existeixen a la ciutat .

Amb l’obertura de l’establiment, el carrer Sobrerroca de la capital de Bages recupera l’oferta per a núvies 17 anys després del trasllat de la botiga Desma al carrer de Sant Joan Baptista de La Salle, 17, 1r 1a, cantonada Guimerà, actualment ja tancada. D’aquesta manera, el Centre Històric suma una nova activitat comercial i la ciutat guanya un tercer espai dedicat a les núvies, juntament amb els ja exitents Montse Caballero i Francina.

Sòria, formada com a estilista, explica que «fa molts anys que dono voltes a la idea, com a manresana em sabia molt greu que una ciutat històricament comercial com Manresa no tingués opcions per a les núvies de la comarca». Afirma que es trobava moltes núvies que se sentien molt perdudes per la manca d’opcions a Manresa, i que es veien obligades a anar a Vic, Sabadell o Barcelona per poder trobar el seu vestit, i ara s’ha decidit a tirar endavant el seu projecte, «el somni de tota una vida».

Amb l’obertura de Duesesses al nucli antic, l’objectiu de Sòria és aportar el seu granet de sorra perquè «es recuperi el teixit comercial de la ciutat, que Manresa torni a ser el centre comercial de la Catalunya interior, i que es converteixi en la capital nupcial en el sector femení, i així s’equipari a l’oferta que ja hi ha en el masculí. «No vull competir amb ningú, vull sumar», afegeix. Amb la nova oferta de Duesesses, Sòria desitja que a la ciutat «quedin representats tots els estils de núvia, des de les més clàssiques fins a les més modernes, passant per les que volen un vestit a mida».

«Em trucaven moltes noies desesperades perquè no s’havien sentit ben tractades en botigues de grans marques nupcials», assegura Sòria. Per a l’estilista, «cada núvia, cada dona, és una deessa, única i especial, i totes tenen, tenim, el mateix dret a vestir-se de núvies, i a sentir-se precioses i segures d’elles mateixes el dia més especial i feliç de les seves vides». I afirma, contundent, «vull empoderar les dones».

Duesesses inaugura aquest divendres a les 8 del vespre, i la botiga funcionarà exclusivament amb cita prèvia i també oferirà serveis de 'wedding planner' i 'personal shopper'. Disposa de la web www.duesesses.cat i dels telèfons 609 870 876 i 931 351 070.