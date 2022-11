El hub de descarbonització (D-Hub), el principal candidat a la reindustrialització de l'antiga Nissan, ha aconseguit avals per valor de 48 milions d'euros, el 60% de les garanties que havia d'aportar d'inici segons els ajuts concedits al PERTE del vehicle elèctric. Les entitats bancàries que han avalat el hub són principalment el banc andorrà Andbank, la primera a entrar a l'equació, Caixabank, Abanca, Banc Sabadell i Avalis, societat que depèn del Departament d'Economia. Les converses també estaven avançades amb el Banc Sandander, que al final ha caigut de l'operació. El grup, liderat per QEV i Btech, assegura que els "projectes tractors" del pla de reactivació de les fàbriques de l'automobilística japonesa podran tirar endavant.

"Els avals garanteixen el desenvolupament i la posada en marxa dels projectes tractors del hub, centrats en la producció de vehicle elèctric", afirma el D-hub en un comunicat enviat de matinada. El grup va estar negociant fins a l'últim moment per aconseguir les garanties que els permetessin rebre els fons europeus dels projectes estratègics per electrificar la fabricació de vehicles a l'Estat, que ha rebut el nom de PERTE VEC.

Al llarg de la setmana passada, els integrants del hub ja van avisar que contemplaven renunciar a part de la inversió prevista i deixar-la per la pròxima convocatòria d'ajuts. Mentre buscava finançament, el hub ja va renunciat a una partida de 10 milions d’euros “per raons tècniques” i per això el propòsit total havia passat de 80 a 70 milions d’euros.

De fet, el ministeri d'Indústria ha obert la porta a fer una altra convocatòria de PERTE, després que en el primer tan sols s'adjudiqués el 30% dels 2.250 milions d'euros anunciats inicialment.

L’operació compta amb la participació de l'Institut Català de Finances (ICF). Així doncs, els bancs assumiran el risc de l'operació i l'organisme de la Generalitat farà de contravalador. En un primer moment, l'ICF va oferir-se a posar els recursos directament, però el moviment va ser denegat per part del govern espanyol perquè no té fitxa bancària reconeguda.

Els empresaris del hub han negociat directament amb els bancs durant aquesta setmana, en unes converses que també han comptat amb el suport polític del Govern. La primera que va acceptar fer-ho va ser CaixaBank, que d’inici va mostrar-se disposada a avalar 5 milions d'euros.

El hub ha demanat ajuts per un projecte que no ha començat perquè primer s'ha d'acabar el concurs per gestionar els terrenys de l'antiga Nissan, que ha impulsat el Consorci de la Zona Franca, i que ha acabat tenint el hub com a únic candidat. No es confirmarà el guanyador del procés fins a finals de mes.