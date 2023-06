La celebració de la Gala Neomotor de Prensa Ibérica va reunir a Madrid als principals actors de l’escenari de l’automoció espanyola. Un esdeveniment que, en la seva primera edició, va servir per a posar de manifest la importància de la indústria del motor al nostre país premiant a diferents professionals, empreses i iniciatives sorgides des del sector, a més d’incorporar el lliurament del premi Cotxe de l’Any dels Lectors 2023 al Renault Austral.

Amb la celebració d’aquesta primera Gala Neomotor, el grup editorial Prensa Ibérica ha tornat a mostrar el seu compromís amb una «automoció en plena transformació que, després dels estralls de la pandèmia, ha tornat a trepitjar l’accelerador per a evolucionar cap a l’electrificació», tal com assegurava Javier Moll, president de Prensa Ibérica. En aquest sentit, Moll posava en valor el treball realitzat des de «Prensa Ibérica i Neomotor per donar una merescuda visibilitat a l’esforç que realitzen les empreses i els seus directius, que han fet possible que l’automoció sigui un dels principals motors industrials del nostre país».

Mobilitat sostenible i de futur

Un protagonisme que «ve marcat pel PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat amb el qual es pretén modernitzar, descarbonizar i digitalitzar el sector del motor» i amb el qual consolidar «la posició estratègica que, com a país, volem ocupar dins del sector», assegurava Javier Moll.

El màxim dirigent de Prensa Ibérica posava l’accent principalment en l’esforç informatiu realitzat des de les 26 capçaleres que formen aquest grup líder a Espanya, «per apostar per una mobilitat sostenible i de futur, en un panorama cada vegada més competitiu i carregat d’incerteses, però també d’oportunitats i desafiaments».

Un ferm suport al sector

Però si per alguna cosa es va caracteritzar aquesta Gala Neomotor és per la consolidació d’un projecte informatiu que ha reforçat encara més el seu suport pel món del motor. D’aquesta manera, i després de 21 edicions dels Premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica, s’ha fet un salt qualitatiu a tots els nivells, amb el reconeixement a empresa, personalitats i projectes que, per la seva vàlua, contribueixen al progrés en el camp de l’automoció.

En aquest sentit, la Gala Neomotor va establir un total de 6 categories en les quals en la seva primera edició es va reconèixer la labor de destacats noms i iniciatives empresarials. Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, era l’encarregada de lliurar el Premi al Desenvolupament Sostenible atorgat a Michelin, a Mónica Rius, directora de Comunicació i Marques per a Espanya i Portugal del fabricant de pneumàtics francès.

En la mateixa línia de cerca de l’eficiència, Seat Mó era guardonada amb el Premi a la Millor Solució de Mobilitat. Isabel Gorgoso, directora de New Mobility de Cepsa, obsequiava amb la placa commemorativa a Lucas Casasnovas, director de Seat Mó, el qual qualificava l’aposta de la marca espanyola per una «iniciativa transgressora i apassionant dins del sector que marcarà la mobilitat del futur».

L’electricitat va ser una constant en aquesta gala i prova d’això va ser el lliurament del Premi al Millor Vehicle Comercial a l’Iveco eDaily. Un reconeixement que Juan Vilda, director d’acords de distribució de Mapfre España lliurava a Ruggero Mughini, director general d’Iveco Espanya i Portugal, que mostrava la seva satisfacció per «ser el primer vehicle comercial a rebre aquest premi i que es presenta com la millor manera de començar un camí cap a la mobilitat sostenible».

Amb el Premi Xarxa Comercial Local, es reconeixia el treball fet des d’un grup referent del mercat de l’automòbil nacional com és Marcos Automoción. Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica, lliurava el guardó a Francisco Marcos Bañuls, CEO de Marcos Automoción, que agraïa el premi , que no hagués estat possible «sense un gran grup de persones que treballen intensament en un entorn tan canviant i exigent com el de l’automoció».

La cara mes solidària de l’esdeveniment es mostrava amb el lliurament del Premi Projecte Solidari al «Desierto de los niños». Un programa ideat per Nacho Salvador i patrocinat de manera incondicional per Hyundai que, al llarg de 17 anys, ha fet nombroses accions de suport i trasllat de material a les zones més desfavorides del Marroc, a més de realitzar més de 6.000 revisions oftalmològiques amb la col·laboració de la Fundació Alain Afflelou. Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai Motor Espanya, rebia el premi de mans de Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

La distinció de Directiu de l’Any va recaure en Ernesto Antolín. El president del Grup Antolín, un dels màxims referents del sector, rebia un clar reconeixement a tota una reeixida trajectòria al capdavant d’una multinacional líder en el sector dels components de l’automòbil caracteritzada per una aposta constant en matèria d’«innovació, tecnologia i sostenibilitat que ha estat clau perquè aquesta indústria ocupi avui dia aquesta posició de lideratge», tal com afirmava el propi dirigent en el seu parlament.

Per tancar la Gala Neomotor, Javier Moll, acompanyat d’Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, lliuraven l’escultura de Martín Chirino a Sébastien Guigues, director general de Renault i Alpine a Espanya, amb la qual es reconeixia al Renault Austral com a guanyador del Cotxe de l’Any dels Lectors 2023. Un guardó que el propi Guigues agraïa en nom dels «15.000 treballadors que la marca francesa té al nostre país i que reconeix el treball ben fet del model més made in Spain de la història de Renault».