3Cat estrena un videojoc inspirat en 'Crims' amb una desena de casos ficticis per resoldre

3Cat ha estrenat aquest divendres un videojoc inspirat en 'Crims'. Es tracta d'una proposta que ja està disponible per a mòbils i tauletes i que proposa una desena de casos ficticis per resoldre. El joc l'ha desenvolupat l'empresa igualadina Cubus Games i compta amb la complicitat de Goroka i True Crime Factory, responsables de la producció executiva de la sèrie de crims reals. De fet, el mateix Carles Porta apareix com a narrador en la introducció de cada cas que presenta el joc. El seu llançament s'emmarca també, en l'aposta de 3Cat pels continguts de 'true crime' i pels formats transmèdia.

El videojoc - disponible en català, castellà i anglès - proposa crims de ficció i premia l'habilitat del jugador per desentrellar una desena de casos: un de gratuït, tres més sota registre i sis de pagament. L'objectiu del joc, destinat a un públic ampli i casual, és desenvolupar els dots d'investigació dels jugadors, que hauran de resoldre reptes, tant intel·lectuals com d'habilitat, per tal d'esclarir els diversos casos.