«Com és sentir-se milionari durant un parell d'hores?» ha tuitejat el compte de CoinMarketCap, una aplicació de seguiment de preus de criptomonedes i que serveix per veure a temps real el valor, les estadístiques, els percentatges i la informació de monedes virtuals com bitcoin, ethereum o solana. La pregunta anava dirigida als usuaris d'aquesta app, a qui un error informàtic va convertir en rics dimarts, però només momentàniament.

How did it feel to be a trillionaire for a couple hours?😂 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 14 de diciembre de 2021

Segons Be In Crypto, moltes criptomonedes van experimentar durant la jornada de dimarts creixements de més del 1.000.000.000%. Això, però, només a les pantalles dels usuaris de CoinMarketCap. L'error el va produir «problemes de preus» en la cotització, segons ha explicat l’organització a Twitter. Per tant, el que mostraven les carteres virtuals no era real.

De tota manera, segons recull el blog especialitzat Gizmodo, no és clar si es tracta d’un incident de seguretat o només d’un problema tècnic. El cert és que el mateix dia de l’incident la companyia va resoldre el problema i les operacions es van poder seguir processant amb normalitat.

Durant aquestes hores d'il·lusió, moltes monedes virtuals van veure multiplicat el seu valor. Per exemple, l’etherum, que costa al voltant de 3.800 dòlars per ‘token’, va arribar a més de 500.000 milions. Per la seva banda, el bitcoin va assolir els 789.000 de dòlars per moneda.