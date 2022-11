La Cerdanya és des de fa tres anys al capdavant dels rànquings comarcals del país pel que fa l’obra nova. La pressió que exerceix el turisme residencial sobre la vall ha fet aixecar arreu de la comarca grues que construeixen pletes senceres al costat del pobles. Molt abans que el sector de la construcció es recuperés al país, a la Cerdanya les xifres ja s’havien disparat fins al punt que en els últims exercicis la comarca a sextuplicat l’índex nacional d’obra nova per habitant.

Mentre al conjunt del país el sector de la construcció manté un índes de dos habitatges d’obra nova per cada mil habitants, a la Cerdanya se’n fan dotze. D’aquesta manera, es dona la circumstància que una comarca com la Cerdanya, amb una població entre els 18.000 i els 19.000 habitants, suporta la construcció de 200 habitatges nous cada any, de manera que situa l’increment de població de 600 persones, pràcticament totes de segona residència. Això es tradueix sobre el terreny en promocions arreu. Alguns pobles com Ger, Riu de Santa Maria i Queixans veuen aparèixer al seu costat urbanitzacions que doblen els nuclis urbans històrics. Aquest índex suposa sis vegades més que la mitjana catalana, que se situa actualment en 1,9, cases per cada mil habitants i el triple que la segona comarca amb més construcció, que és el Pla de l’Estany, amb una intensitat de construcció del 4,1 cases noves per cada miler de persones. En l’exercici 2021, les empreses constructores que operen a la Cerdanya van començar les obres de 208 cases. Això comporta que, establint una mitjana d’ocupació de tres persones per habitatge, eleva la xifra de nous segons residents guanyats en un any en més de 600. Això evidencia la tendència del mercat de l’àrea metropolitana a fixar a la Cerdanya un dels seus pulmons d’inversió i escapada turística. La tendència no és nova d’aquest 2022. Tant és així que l’obra es va incrementar del 92% l’any 2021 respecte de l’anterior. I, sota la mateixa dinàmica, l’any 2019 la construcció va augmentar a la Cerdanya el 200%. Aquest percentatge va equivaler a l’inici de 132 habitatges nous, segons les dades de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank. Així, la intensitat de construcció de l’11,6 cases per cada mil habitants a la Cerdanya en aquest 2022 representa el doble de l’índex de l’any anterior, que va ser del 5,9 cases i del 2019, que va ser del 6. En aquells dos exercicis previs a la pandèmia, la Cerdanya va ser la comarca amb més intensitat de construcció d’obra nova de Catalunya. Igualment, el sector preveu que la tendència es mantindrà. L’Associació de Promotors de Catalunya ha confirmat aquest nivell d’obra com a mínim fins al 2029.