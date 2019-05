Les cooperatives escolars agafen força

Els joves de cinquè de primària de la Cooperativa New Vision de l'escola Sant Martí de Puig-reig participen avui a la novena edició del Mercat de Cooperatives Escolars a Berga. Són 10 nois i noies que estan nerviosos però il·lusionats perquè avui, després de mesos de feina, per fi poden vendre els objectes i articles que han elaborat durant el curs com a cooperativa escolar dins el programa Cultura Emprenedora a l'Escola (Cueme).

Els joves dediquen una hora cada divendres al projecte d'emprenedoria que han desenvolupat durant el curs, sota la tutela de la professora Sara Cortina. Primer van crear la cooperativa. En van decidir, votar i escriure els estatuts i van designar qui en són els responsables. El Jaume, que és el president, explica que «vam decidir fer una cooperativa i després vam triar el nom i el logo». L'Aina comenta que «vam escriure cada un el nom que volíem per a l'empresa a la pissarra, vam fer votacions i va sortir el nom de New Vision, proposat pel Genís, i pel logo, vam fer uns dibuixos i el que va sortir més votat va ser el de l'Adrià». El Marc comenta que «llavors vam votar qui seria el president, el tresorer i la secretària i van ser escollits el Jaume, l'Adrià i l'Aina». La Sara diu que «les compres, la publicitat, les xarxes socials i la fotografia ho vam repartir entre els altres. De compres vam sortir el Marc Martínez i jo; de publicitat, la Mercè i l'Eloi; de xarxes socials, el Marc Valls i el Genís; i de fotografia, el Ionel».

Recorden que tot seguit van constituir la cooperativa, van signar tots i van haver de posar-hi 5 euros cada un. «Per Nadal vam començar a fer els productes. Tothom va portar els que va fer, els vam deixar a fora l'aula i havien de votar els mestres, alumnes i pares. Els més votats van ser uns estalvis de taps de suro, dos tipus de posallapis, uns pots de vidre de decoració, punts de llibre i unes saboneres de ceràmica en forma de fulla», explica l'Aina.

Un cop van tenir clar les manualitats que volien vendre, van comprar el material i van començar a fer els objectes en grups encapçalats pels companys que havien presentat la proposta. Els preus van de mig euro a tres euros depenent de l'objecte. Expliquen que «alguns pares ens van vendre material una mica més barat perquè puguem tenir més beneficis, i per exemple els taps de suro els vam recollir deixant unes caixes a l'escola i molta gent va col·laborar portant-ne».

El projecte té un vessant social, de manera que donaran el 25% dels beneficis a Greenpeace, l'ONG que van triar. Amb la resta de beneficis volen fer un pícnic i anar a la piscina. Si hi ha pèrdues, donaran una part a l'ONG i la resta servirà per recuperar una part dels diners aportats.





Tot a punt

Els joves ho tenen tot a punt. «Els productes, les etiquetes i la pancarta del Ionel que posarem a la carpa. També hem repartit fullets als nens de l'escola i a les famílies que tenen botiga perquè els enganxin», diuen els joves, que expliquen que els ha agradat molt aquesta iniciativa, «tot i que amb una hora el divendres és una mica just. Sort que ens han deixat alguna hora més per a emprenedoria».

Comenten que els agradaria tornar-hi un altre any i que esperen que no plogui per la fira. «Si no ho podem vendre tot, farem una parada a l'escola per oferir els productes que ens quedin», assegura el Marc.

L'Aina diu que aquest projecte «ha sigut diferent d'una assignatura que fèiem abans perquè no era una classe normal. Treballàvem en grup i fèiem coses més divertides i havíem d'estar d'acord perquè és una empresa de tots. Jo em pensava que només faríem els productes i els portaríem a vendre, no creia que haguéssim de fer tants papers ni decidir tantes coses. També ens agrada poder veure el que han fet cooperatives d'altres escoles, i podrem comprar els seus productes i ells els nostres».

Segons la professora i coordinadora del projecte, Sara Cortina, és un projecte que agrada a tots els grups. «La fórmula funciona, els motiva moltíssim perquè veuen que tenen una responsabilitat, els ajuda a créixer i a ser responsables. Veus que els de quart ja en comencen a parlar i els de sisè també estan pendents del que fan els de cinquè. Els il·lusiona».