Jornada formativa en vehicles elèctrics d'Autotransversal per als alumnes del Lacetània

El concessionari Renault de Manresa, Autotransversal, va organitzar una jornada formativa en vehicles elèctrics per a tots els estudiants del grau d'electromecànica i automoció de l'institut Lacetània del municipi. La ponència va tractar temes d'interès general com les restriccions que ofereixen les ciutats pels vehicles elèctrics o l'explicació dels diferents etiquetatges pels carbonitzats. També es van tractar temes més tècnics i específics com les diferències entre els motors elèctrics de Renault, semblant als motors d'explosió convencionals, i les altres marques.