Èxit de participació en la 2a edició de la Paidos Fair

El dilluns 13 de gener l'Escola Paidos va portar a terme la 2a Paidos Fair, una mostra dels productes que havien ideat, dissenyat i creat els alumnes de 1r i 2n d'ESO, en el marc del projecte cooperatiu del primer trimestre d'aquest curs.

Els alumnes, després de treballar en equip, van mostrar el prototip del seu producte, així com els materials de comunicació per tal de fer-ne la difusió. A la mostra hi van assistir molts pares i mares, els quals van poder preguntar i provar les diferents creacions, algunes d'elles força innovadores. Es podia trobar una caixa de reciclatge, una màquina per donar menjar als animals domèstics, una cadira amb un calaix, una ampolla amb dos líquids diferents, etc.

La trentena de projectes presentats van ser realitzats per grups de quatre alumnes, dos de 1r d'ESO i dos de 2n d'ESO, amb l'objectiu de potenciar una educació interdisciplinària . Cada grup d'alumnes explicava les característiques i beneficis del seu producte en català, castellà o anglès.