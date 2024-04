Comença la preinscripció de batxillerat, que finalitzarà el 25 d'abril

Aquest dijous ha començat la preinscripció per als alumnes de batxillerat, que es podrà fer fins al 25 d'abril. La preinscripció es torna a fer de manera telemàtica. La matriculació per a l'alumnat amb plaça assignada es durà a terme entre el 21 de juny i l'1 de juliol. Els estudiants poden escollir entre quatre modalitats de batxillerat: artístic -amb diverses vies-, científic i tecnològic, general i humanístic i social. El general es va posar en marxa el curs 2022-2023 i el curs vinent seran 12 els centres que l'oferiran. A més, hi haurà 25 centres que cursaran la doble titulació de batxillerat d'arts i cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny i la doble titulació de batxillerat i d'ensenyaments esportius.

Aquestes dues últimes modalitats permeten obtenir titulacions en tres cursos: la del cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyament esportiu i la de batxillerat. En concret, hi haurà 19 centres que oferiran la doble titulació d'ensenyaments esportius i sis la modalitat d'artístics.

Per últim, hi ha el batxibac, que l'oferiran 70 centres el curs vinent. Aquests estudis permeten als estudiants obtenir la titulació de batxillerat i, al mateix temps, de batxillerat francès. La preinscripció per aquets estudis però es va fer del 2 al 8 d'abril directament als centres que l'imparteixen.

El curs que ve hi haurà un nou centre que inclourà el batxillerat en la seva oferta, l'Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona Guineueta.

Les sol·licituds de preinscripció s'ordenaran atenen a diversos criteris. En primer lloc, tenen preferència les que tenen una relació d'adscripció entre el centre de procedència i el centre triat. En segon lloc, se sumen els punts dels criteris prioritaris i, si hi ha empat, dels complementaris. Entre els criteris prioritaris hi ha tenir germans als centres, al proximitat geogràfica del domicili habitual o el lloc de de treball dels progenitors, trobar-se dins de la zona educativa on es demana plaça i percebre la renda garantida de ciutadania. Un altre criteri és l'expedient acadèmic, ja que se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat.

Entre els criteris complementaris hi ha ser família nombrosa, monoparental o amb els pares o tutors que treballin al centre.