Un 62% de les famílies no volen que el seu fill tingui mòbil fins als 16 anys

El 61,7% de les famílies de primària consideren que l’edat d’entrada del telèfon intel·ligent hauria de ser a partir dels 16 anys. Així ho determina l'enquesta presentada pel col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbil, que compta amb una delegació al Bages, i realitzada a 22.919 famílies catalanes a través de les AFES de les escoles de tot Catalunya. Les dades permeten copsar la realitat de les famílies davant el fenomen de l’arribada del mòbil a la vida dels preadolescents.

En total, 22.919 famílies han respost l’enquesta, 15.124 famílies amb fills a primària, 7.225 a secundària i 570 amb fills només a infantil, de 1.312 centres educatius repartits en 356 municipis catalans. Pel que fa als resultats, el 61,7% (9.537) de les famílies de primària consideren que l’edat d’entrada del telèfon intel·ligent hauria de ser a partir dels 16 anys. Aquest indicador contrasta amb l’edat a les que les famílies de secundària han donat mòbil als seus fills, un 82,1% (4.936) li han donat als 12 anys o abans. Es pot veure que hi ha una contradicció entre el desig de les famílies i la realitat, el què podria respondre, entre d’altres, a la pressió social a la qual es veuen sotmeses les famílies.

El mateix contrast passa en el moment de tenir accés a xarxes socials (inclou Whatsapp, Instagram, TikTok ...). Per a les famílies de primària, el 72,1% (11.079) voldria que fos a partir dels 16, però la realitat és que als 12 anys o abans el 55% (3.011) ja en té accés, segons les famílies de secundària. Si ens fixem en aquelles famílies de primària que sí que donarien el mòbil abans dels 16, a l'estudi s'observa que només un 28,7% considera que els hi donaria entre els 13 i 15 anys, i als 12 anys o abans tan sols ho faria un 9,6% de les famílies.

Per què es dona un mòbil als fills abans dels 16?

Pel que fa a la raó per la qual els pares donaries el mòbil als seus fills abans dels 16, un 56,4% han manifestat que ho farien “perquè anirà sol pel carrer i vol que estigui localitzable”. El segon motiu de pes, amb un 32,7% de les respostes, és per pressió social perquè no volen que el seu fill sigui l’únic que no en tingui. D'altra banda, el 41,4% (9.478) de les famílies desconeixen alternatives als telèfons mòbils intel·ligents (rellotges que permeten fer només trucades, telèfons sense accés a internet ...), uns aparells que permetrien tenir localitzats als infants sense els perills de l’accés a internet i les xarxes socials.

Creació d'un pacte social

El resultat de l’enquesta confirma la necessitat que les famílies treballin en l’establiment d’un gran pacte social que ajorni l’arribada dels mòbils intel·ligents a la vida dels preadolescents, buscant alternatives per als problemes de localització dels infants. El 85,8% (13.378) de les famílies es mostren favorables a formar part d’aquest pacte social.

La proposta d’ajornament de l’arribada del mòbil intel·ligent a la vida dels nostres fills ha estat la proposta principal del moviment Adolescència Lliure de Mòbil, nascut al barri del Poblenou de Barcelona el novembre de 2023 i que ràpidament es va implantar amb més de 50 delegacions a tot Catalunya. El col·lectiu ja comptava a principis de març amb un grup al Bages. En aquell moment, el canal de Telegram ja tenia 236 seguidors.