Educació fomentarà les mates manipulatives i l’oralitat

La consellera Anna Simó va presentar el 9 d’abril passat al Consell Escolar de Catalunya el seu retorn a les propostes del grup d’experts format per calmar les aigües després de l’enrenou generat per la mala imatge de l’escola catalana que projectaven els resultats de l’últim informe PISA. La resposta arribava en un context que no era l’esperat quan es va crear el grup esmentat –sense pressupostos i amb una convocatòria d’eleccions anticipades– i que tornava a posar sobre la taula mesures ja anunciades (nascudes a partir dels mals resultats en les competències bàsiques del curs passat), com que el curs 2024-2025 vinent començarà un pla de millora de la comprensió lectora que s’iniciarà en 250 centres públics i privats concertats i un nou programa de millora de les matemàtiques en 200 centres educatius en primària i l’ESO ("els centres amb més marge de millora").

Dues setmanes més tard, les mesures les va tornar ahir a anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, que els va aprovar. Ahir, això sí, el departament va oferir alguns detalls sobre els dos programes, entre els quals destaca fomentar les matemàtiques manipulatives (és a dir, treballar la matèria amb materials que els alumnes puguin tocar, manipular, com per exemple els Tangrams per treballar el càlcul d’àrees i perímetres) i posar el focus en l’oralitat com a base per millorar la comprensió lectora.

Fonts del Departament assenyalen que, malgrat que els programes es portaran a terme només als 200 i 250 centres "amb més marge de millora", aquests recursos "tindran impacte en el conjunt del sistema".

Comprensió

Hi ha una cosa en comú entre les dues qüestions. Tant a primària com a secundària, el 50% dels errors en matemàtiques comesos pels alumnes a PISA no es deuen tant a no saber fer operacions matemàtiques, sinó a no saber quina operació fer per resoldre cada problema. És a dir, la base dels errors en matemàtiques és també, en gran part, de comprensió.

Partint d’aquí, el programa presentat ahir, que la conselleria ha batejat com a Florence (en homenatge a Florence Nightingale, pionera en l’anàlisi estadística de dades sanitàries), posa el focus en les matemàtiques manipulatives per reforçar aquest "entendre què s’està fent; quina lògica hi ha darrere de cada operació". Per a això, el departament va anunciar que adquirirà "maletes de matemàtiques manipulatives" que enviarà als 200 centres seleccionats.

El programa Florence neix amb la intenció de tenir una durada de tres anys a partir del curs 2024-25. Comptarà amb un equip amb 12 docents de primària i dos d’ESO, i l’objectiu és que, en aquest temps, els centres participants assoleixin "resultats superiors a la mitjana dels centres de la seva tipologia" (és a dir, de la seva mateixa complexitat). Hi participaran 120 centres d’educació primària i 80 d’educació secundària, "i es prioritzarà els d’especial complexitat, que estan interessats a millorar els seus resultats en matemàtiques".

Aquest mes de juny hi haurà una convocatòria pública perquè els centres interessats es presentin per participar en aquests plans. Segons el departament, a la tardor es prepararan les activitats i al gener del 2025 les escoles ja podrien començar a treballar en aquests projectes.

Una altra de les qüestions rellevants del Florence és que inclou la creació d’un perfil professional de matemàtiques, mesura que el departament explica que ja està treballant amb les universitats (i que era una de les propostes del grup d’experts per remuntar PISA).