Arturo Padilla visita l'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada

Fa un mes, un grup d'alumnes de l'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorradava començar a escriure el seu propi llibre de temàtiques diverses com la ciència ficció, aventures de joves, misteri, intriga, d'esport, etc., amb una gran imaginació i creativitat.

Per ajudar en la seva creació literària avui l'escriptor Arturo Padilla, que va guanyar el seu primer premi de novel·la als 16 anys, ha fet una xerrada participativa a partir de la seva experiència com a escriptor amb 8 publicacions, junt amb les preguntes de la novell experiència que estan desenvolupant els alumnes d'un grup multinivell entre 1r i 3r d'ESO. L'experiència ha estat molt enriquidora i emocionant per a tot el grup.

Ha estat una xerrada especial per diferents motius. En primer lloc, perquè la responsable de fer-la possible ha estat la meva cosina Eunice, qui va parlar de mi a la professora, Carme Bosch. I en segon lloc, perquè no he parlat d'una novel·la en particular, sinó que ens hem centrat en el procés d'escriptura en sí. Resulta que tots els alumnes estan fent un itinerari en què han de crear una novel·la. Ha estat molt divertit parlar sobre la trama, els personatges, el temps o la necessitat d'un conflicte a partir dels arguments que m'anaven explicant. Gràcies per la vostra proximitat i confiança! Moltes gràcies Eunice per parlar de mi! I moltes gràcies, Carme, per la teva il·lusió des del primer moment!

Diuen que als joves els costa escriure però en aquest grup d'adolescents podem dir que estan sorprenent per la seva capacitat d'escriptores i escriptors. Alguns han escrit 5 pàgines, la majoria unes 10, i un grupet s'han apassionat per l'escriptura i ja en porten entre 30 i 60 pàgines, sobrepassant qualsevol previsió a l'inici d'aquest projecte "crear el propi llibre".

Com ha comentat el mateix Arturo Padilla: "com m'hagués agradat en la meva etapa d'estudiant poder tenir una oportunitat com aquesta per poder escriure a l'institut el meu propi llibre".