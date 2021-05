El govern espanyol i les Comunitats Autònomes han acordat aquest dimecres mantenir el curs vinent els reforços educatius que s'han adoptat aquest any, marcat per la pandèmia de la covid-19. També es mantindran els grups bombolla i les mascaretes, segons el protocol acordat avui, que és "viu" i que pot variar d'aquí al setembre en funció de l'evolució de la pandèmia. La ministra d'Educació, Isabel Celáa, ha anunciat després de la reunió conjunta de la Conferència Sectorial d'Educació i del Consell Interterritorial de Sanitat que l'eix central del protocol és mantenir i ampliar la presencialitat a les aules, que es vol que arribi a totes les etapes educatives. Es preveu una inversió de 23.400 milions per finançar els recursos extraordinaris.

Aquesta inversió, dividida en 13.400 milions que Hisenda "posa a disposició de les Comunitats" i en 10.000 del pla europeu React (8.000 per a aquest any i 2.000 per al vinent), ha de permetre, entre d'altres, mantenir els 40.000 docents de més que s'ha contractat aquest any de pandèmia, en una aposta de l'executiu estatal i de les Comunitats Autònomes de millorar la qualitat de l'educació. Celáa no ha dubtat a qualificar "l'esforç" addicional de "colossal", i ha demanat a les Comunitats Autònomes que s'hi "coresponsabilitzin".

En detall, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat al costat de Celáa que el protocol que s'ha estipulat inclou diversos paquets de mesures, un de sanitàries que inclou el manteniment de la distància física (tot i que es rebaixa d'1,5 a 1,2 metres) i dels grups estables de convivència, els anomenats grups bombolla.

Un segon paquet de mesures són de caire personal, i aquí s'inclou la mascareta, el rentat de mans o la vacunació. En aquest sentit Darias ha recordat que "tres quartes parts" dels docents ha rebut almenys una dosi, i no ha descartat que abans de començar el curs vinent es pugui vaccinar també el col·lectiu de 12 a 16 anys. Un altre paquet inclou la neteja i la ventilació creuada.

Tot el protocol es mou en dos escenaris, un en què la pandèmia estigui en els nivells més baixos, l'1 i el 2, i un altre en què estigui en els més alts, el 3 i el 4. Només en aquest segon cas es plantejaria la semipresencialitat a les aules.