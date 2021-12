Els alumnes de tercer de primària de l'escola Paidos de Sant Fruitós han convidat aquests dies pares, mares i familiars a visitar les seves aules per explicar les seves professions. Aquest dilluns, Pau Brunet, responsable de l'edició digital de Regió7 ha estat l'encarregat d'explicar als nens i nenes del grup de 3B, els Robin Hood, la feina d'un periodista, com s'elabora un diari i com s'actualitza en viu una web. L'activitat s'inclou dins l'assignatura de castellà i apropat fins als alumnes professions tan diverses com la de Mosso d'Esquadra o, tècnica de prevensió de riscos laborals, enginyers i advocats.