El nou currículum per al batxillerat que prepara el Departament d'Educació preveu incloure que determinades activitats fora del centre, com esportives, artístiques o d'idiomes; comptin en l'expedient acadèmic de l'alumne. Així, aquestes activitats es podran convalidar per part del currículum. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que la proposta s'enviarà a finals d'aquest mes als centres educatius i que la idea principal és que sigui "més competencial, no tan memorístic i més flexible". En aquesta flexibilització entra la diversificació d'itineraris. L'objectiu és donar resposta a l'abandonament que es produeix durant el primer curs i per això es busca que l'alumne es pugui adaptar el seu itinerari.

Segons ha publicat aquest dijous 'La Vanguardia', també es podran cursar assignatures en altres centres si en el propi no existeixen o bé es podran fer en línia. Una altra de les novetats és que hi haurà més optatives, ja que es podran fer en els dos cursos, amb aquesta voluntat personalitzadora que ha indicat Cambray, així com fer assignatures d'una altra modalitat. Pel que fa a les modalitats, s'incorpora al del batxillerat general i l'artístic es desdobla en dos. Així hi haurà les opcions de batxillerat científic i tecnològic, humanístic i social, artístic en arts plàstiques, imatge i disseny o artístic en música i arts escèniques; i el general, segons el mateix diari. Pel que fa a l'avaluació, es podrà passar de primer a segon curs amb dues matèries suspeses com a màxim, però s'hauran de recuperar a segon. També es planteja que dos terços del claustre puguin decidir aprovar una matèria si un alumne ha suspès tres assignatures i, en tant, podria passar de curs. Pel que fa al títol, es pot obtenir amb un suspens sempre que l'alumne no hagi faltat a classe.