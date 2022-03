Coneixes els trets identitaris de l’Escola Paidos? És un centre concertat amb aprenentatge cooperatiu basat en l’educació amb les noves tecnologies; l’estudi de llengües estrangeres des de ben petits; i també la pràctica d’esports per reforçar el treball en equip, la cooperació, l’autoestima i una vida sana.

El treball cooperatiu i l’aprenentatge basat en projectes marquen la filosofia de l’Escola Paidos: «La suma de les individualitats dona com a resultat un treball en equip potent, que permet aprendre de manera molt més amena», comenta el director, Jordi Costa.

Les competències i les habilitats dels alumnes es potencien gràcies a l’aposta pedagògica de l’Escola Paidos. Un altre valor afegit és l’educació emocional: «Les emocions entren a l’aula, no només com a assignatura sinó en el dia a dia. Quan passa alguna cosa es treballa, perquè el benestar emocional dels nens i nenes és per nosaltres una prioritat», explica Jordi Costa. Paidos també ofereix atenció individualitzada a les famílies, gràcies a l’equip de psicòlegs.

Tot i estar situada a Sant Fruitós, l’Escola Paidos rep alumnes de diverses poblacions del Bages, el Moianès i el Berguedà, ja que mares i pares d’alumnes se senten motivats per formar als seus fills a un centre innovador. Segons destaca el president de la cooperativa, Josep Orive, «volem estar al capdavant de les noves tendències en formació i educació». Aquest curs són 740 alumnes, d’EI0 a 4t d’ESO, guiats per una seixantena de mestres i professors.

L’equip docent valora molt positivament el vincle de les famílies amb l’escola: «Tenim una AMPA molt col·laboradora i que ens dona molt suport». A Paidos es fa pinya. Entre alumnes, grans i petits, i amb les famílies.

Instal·lacions i nous espais

L’Escola Paidos té unes instal·lacions grans, amb aules específiques que complementen les de cada curs. A més, a l’exterior, hi ha pista de bàsquet, camp de futbol, piscina, hort i bosquet.

El centre té entre mans un projecte per adaptar els espais a les noves metodologies pedagògiques. La subdirectora, Marta Flotats, detalla que «tot i que hem vetllat molt pel mobiliari, per exemple a les classes no hi ha taules individuals sinó de grup per fer treball cooperatiu, no n’hi ha prou. Volem apostar per espais funcionals i polivalents, i per donar més ús a espais com el menjador, que només s’utilitza a l’hora de dinar». Dijous es va fer un taller de Design thinking amb alumnes, famílies i personal docent per repensar els espais». A partir d’aquí es tirarà endavant un projecte de remodelació d’espais que és previst que s’estreni el curs que ve.

La tecnologia, la llengua anglesa i l’esport, tres branques del projecte pedagògic

La tecnologia pren un pes rellevant a l’Escola Paidos. A l’aula Future Classroom els alumnes treballen amb drons, robòtica, impressores 3D i realitat virtual. Un altre punt fort és l’anglès, amb l’objectiu que quan acabin l’ESO tinguin mecanismes per a l’examen del First. A partir del curs que ve s’oferirà el Diploma Dual (Batxillerat americà). I l’esport és una altra pota clau. Amb esports d’equip com el bàsquet, el futbol, el volei... es treballen valors de cooperativa com la companyonia o el respecte al contrari. L’Associació Esportiva Escolar Paidos organitza les activitats i el torneig de Pasqua.

L'Escola Paidos ha complert 50 anys

L’Escola Paidos es va inaugurar el 2 d’octubre del 1971, i aquest curs 2021-2022 celebra el cinquantè aniversari. Fa 50 anys cinc acadèmies de Manresa, a mans de cinc famílies, es fan unir i van formar una cooperativa educativa. Van buscar un terreny gran, envoltat de natura, i allà van crear l’Escola Paidos. L’evolució ha estat bona i el creixement exponencial.

Aquest curs, l’Escola Paidos ha programat activitats per celebrar el mig segle de vida: festa inaugural de l’octubre, recuperació del pessebre vivent per Nadal, edició d’un conte que repassa la història del centre i com els alumnes s’imaginen el futur, composició d’una cançó, caminada i cursa d’orientació, entre d’altres. Es presentarà un llibre per Sant Jordi amb els punts forts i els reptes de l’escola, i la festa de final de curs tindrà els anys 70 com a temàtica.