El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous l'ordre del calendari escolar que estableix l'inici del curs 2022-2023 el 5 de setembre per a infantil i primària i el 7 per a secundària, batxillerat i FP, tant a centres públics com privats . D'aquesta manera, s'oficialitza l'avançament del curs escolar anunciat pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que ha provocat les crítiques de sindicats i altres membres de la comunitat educativa. L'ordre defensa que l'avançament recull les recomanacions del Consell Escolar i fa realitat una demanda històrica. El curs acabarà el 22 de juny a infantil i primària i el 20 a l'ESO i el batxillerat.

L'ordre estableix també que en els ensenyaments i aules de formació d'adults les classes no començaran més tard del 19 de setembre, mateix calendari que per als cicles formatius de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments artístics de règim especial i graus professionals de música i dansa. El text concreta també que en tots els casos, la preparació del curs i l'aprovació dels horaris s'ha d'haver efectuat "en els dies anteriors" a l'inici de les classes. Les vacances de Nadal, del 22 de desembre al 8 de gener L'avançament del curs escolar farà que hi hagi un dia més de vacances al Nadal, període que anirà del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran del 3 al 10 d'abril. A més, els centres disposaran d'un dia més de lliure elecció, amb un total de quatre. La Generalitat considera que avançar el curs promou l'equitat i redueix les desigualtats socials Pel que fa a l'horari, s'inclou també la jornada intensiva durant el setembre a infantil i primària, amb la reducció d'una hora lectiva diària per tal de compensar els dies d'avançament. Afegeix però que aquesta reducció horària "ha de garantir, de totes maneres, el manteniment dels menjadors escolars amb activitats de lleure al migdia, prèvies a l'inici de l'activitat de lleure educatiu". D'altra banda, l'ordre inclou la pròrroga un curs més del pla pilot de jornada continuada a primària que afecta 25 escoles. Equitat i reducció de desigualtats El text publicat al DOGC assegura que anticipar l'inici de curs és un aspecte central per promoure l'equitat i reduir les desigualtats socials, ja que apunta que la desconnexió per períodes llargs de vacances incideix de manera desfavorable en els col·lectius socials més vulnerables. Defensa que el nou calendari facilitar que la conciliació "sigui real i efectiva" i busca ajudar els membres de les famílies que tenen al seu càrrec la cura dels infants i joves "i que la societat atribueix moltes vegades a les dones". Afirma també que s'oferirà lleure educatiu gratuït a les tardes i que el nou calendari permetrà alinear-se amb la resta de comunitat de l'entorn. A més, diu que l'ordre es fa després del dictamen del Consell Escolar "i fet el tràmit previ de consulta i participació amb els representants dels personal al servei de les administracions públiques". En aquest sentit, la majoria del Consell Escolar va aprovar la tramitació del dictamen, que no és jurídicament vinculant, però la majoria del ple va votar també a favor d'incloure una esmena per una moratòria d'un any.