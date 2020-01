PREVISIÓ | Interior demana «no abaixar la guàrdia» aquest dimecres

Les precipitacions que poden durar encara unes hores a les Terres de l'Ebre són "el focus" d'atenció del Servei Meteorològic de Catalunya el vespre d'aquest dimarts. Dimecres al matí s'espera "una certa pausa" en les precipitacions però el cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha demanat "no abaixar la guàrdia" perquè de cara a la tarda hi haurà "una nova onada de precipitacions més centrades a la part est de Catalunya" que aniran disminuint de cara al dimecres a la nit i el dijous. Si bé encara és aviat per valorar si l'episodi de neu, vent, pluja i onatge és el pitjor dels darrers anys, Segalà sí que ha indicat que l'onatge registrat és dels "pitjors". "La prudència és una magnífica companyia en dies com aquests", ha reiterat el secretari general d'Interior, Brauli Duart.

La cota de neu ja ha pujat per sobre dels 1200 metres i s'ha restringit al Pirineu més oriental i en les properes hores anirà pujant fins a sobrepassar els 1500 metres. No obstant, puntualment es poden acumular 1,5 o 2 metres de neu nova en alguns indrets, ha indicat Segalà.

Si bé l'onatge seguirà "molt alterat", el vent "anirà afluixant" i per tant l'onatge també "anirà remetent". "Però no li hem de treure l'ull", ha advertit Segalà. Les pitjors onades, que poden ser de més de quatre metres, s'aniran restringint a la part nord de la costa. El vent causat per les mateixes tempestes de cara a dimecres anirà afluixant de mica en mica i de cara a la tarda les ratxes màximes afluixaran.

Els cabals de rius i rieres de les comarques de Girona preocupen al subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. "Tot i que ara tinguem una treva tindrem una segona reactivació durant la matinada i dimecres al matí", ha assenyalat. Aquesta situació també és "preocupant" a les Terres de l'Ebre, on "la pluja és significativa i hi pot haver un creixement dels barrancs que pot generar problemes".

La situació és "realment rellevant de risc tota la conca de Tordera, fluctuant però que afectarà tot el tram fins a Blanes i el sud", ha indicat. Per això s'ha evacuat preventivament d'Hostalric una quarantena de persones que viuen en una zona inundable perquè "el cabal pujarà".

Per part dels Bombers de la Generalitat, Jose Luis López ha destacat que s'han atès més de 4500 serveis en tot l'episodi, la majoria per afectacions relacionades amb el vent i s'han començat a tenir afectacions amb l'aigua. Ha explicat que els bombers tenien més de 1000 serveis oberts. Ha afegit que esperava "moltíssima feina" durant la nit i durant el dimecres.

Pel que fa al trànsit, Lourdes Puigbarraca ha informat de 27 carreteres afectades, 15 de tallades per inundacions (10), objectes a la via (4) i una per vent. Ha insistit en la precaució al volant.

La reunió del comitè tècnic dels plans NEUCAT, INUNCAT i VENTCAT per tal de fer seguiment i avaluació del dispositiu per fer front al temporal Glòria que afecta Catalunya, s'ha celebrat a les sis de la tarda i ha estat presidida pel secretari general d'Interior, Brauli Duart.