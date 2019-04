ERC es fa seus els deu municipis del Moianès

La número 10 per Barcelona de JxCat, Montse Girbau, votant ahir a Moià

La número 10 per Barcelona de JxCat, Montse Girbau, votant ahir a Moià maria tarter

ERC va tornar a ser la clara guanyadora de les eleccions d'ahir al Moianès, on va revalidar l'hegemonia que té a les generals en aquesta comarca des del 2015, i ho va fer amb mil vots més que en els darrers comicis al Congrés d'ara fa dos anys. Aquesta vegada, gairebé la meitat dels electors han optat per la llista republicana, que s'ha endut el 41,41 % dels vots de la comarca. Ahir també va millorar resultats el PSC, que queda darrere de JxCat i ha relegat els Comuns al quart lloc, mentre que la dreta espanyolista és gairebé testimonial a la comarca, amb una forta patacada del PP.

L'increment de vots dels republicans ha estat un reflex de l'elevada participació que hi ha hagut en aquestes eleccions a la comarca, 15 punts percentuals més que en les darreres generals. Ahir va votar el 80,59 % del cens, i això es va traduir en un increment del nombre absolut de vots també de Junts per Catalunya, que es manté com a segona força, tot i perdre pes, amb un descens percentual respecte del 2016.

ERC va ser ahir la llista més votada a tots els municipis de la comarca (a Oló amb més de la meitat dels vots), i Junts per Catalunya la segona, també a tot arreu, i a una distància considerable de la resta de forces. De fet, l'independentisme (sumant-hi la irrupció del Front Republicà, que al Moianès s'ha situat com a cinquena força en general i tercera a Calders i Oló) arrasa a la comarca amb pràcticament el 70 % dels vots, respecte del 61,7 % que el 2016 sumaven ERC i JxCat (llavors CDC).

La capital, Moià, és el reflex dels resultats a tota la comarca. S'hi repeteix el mateix patró, amb el PSC com a tercera força, després que s'ha aconseguit recuperar de la davallada de fa dos anys, per bé que encara no assoleix els resultats del 2011. La remuntada d'ahir ha permès als socialistes desbancar els Comuns de la tercera posició, que perden un terç dels vots i ara són quarts.

A la cua se situen els partits de línia més marcadament espanyolista. Cs guanya vots però manté el seu pes percentual, mentre que el PP es desploma i se situa per sota del 2 % dels vots de la comarca. Fins i tot es veu superat per Vox a Calders, Castellcir, l'Estany, Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja. Els ultradretans aconsegueixen vots a tots els municipis.