El PDeCAT perd pes al Berguedà amb menys llistes per al 26-M i ERC bat rècords

El PDeCAT presentarà 18 candidatures a les eleccions del 26 de maig al Berguedà. Són set llistes menys que les que l'antiga federació de Convergència i Unió va impulsar a la comarca fa quatre anys, als comicis del 2015. El partit, que concor-re a les eleccions amb la marca de Junts per Catalunya, ha perdut presència en l'escenari electoral berguedà, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya n'ha guanyat i bat rècords presentant 25 llistes a la comarca, la seva xifra més alta.

El president de l'executiva comarcal del PDeCAT al Berguedà, Jordi Selga, reconeixia ahir a aquest diari la pèrdua de presència en alguns municipis respecte al 2015. «Hem passat de les 25 candidatures de fa quatre anys a 18», admetia. «Ens ha costat molt fer llistes», va lamentar. El motiu? «Hi ha molts factors a tenir en compte, però segurament la situació política que viu el país hi ha tingut alguna cosa a veure», comentava. El partit no tindrà candidatura en alguns municipis «amb un important volum de població», com és Bagà –on el cap de llista del 2015, Pep Llamas, ha impulsat una candidatura independent–, així com tampoc a Casserres, on tot i els esforços finalment no s'ha pogut tancar una llista. El PDeCAT tampoc tindrà presència a Olvan –on ha governat durant els darrers quatre anys– ni tampoc a Avià. Altres municipis més petits que fins ara estaven governats o, si més no, tenien representació de l'antiga CiU també desapareixen de la llista, com són la Quar, Montclar i Gisclareny. En aquest darrer cas, l'actual alcalde Joan Tor (que el 2015 va concórrer als comicis per Unió Democràtica) es presentarà aquest 2019 sota les sigles d'ERC. Tampoc repetirà com a candidat del PDeCAT Lluís Campmajor, alcalde actual de Gósol, que també s'ha passat als republicans, tot i que el municipi en aquest cas sí que tindrà llista de la formació demòcrata. Sigui com sigui, Selga ha assegurat que «tot i no poder ser a tots els municipis on volíem, hem intentat que, als pobles on presentem candidatura, siguin llistes potents i amb persones de proximitat». Un dels objectius de la formació és recuperar alcaldies com la de Berga i Puig-reig, que estrenen Jordi Sabata i Araceli Esquerra com a candidats, respectivament.

A l'altra cara de la moneda hi ha ERC. La formació ha aconseguit sumar sis noves candidatures al Berguedà, un fet que el seu president comarcal, Isaac Lozano, valora molt positivament. «S'ha fet una bona feina des de l'executiva i també des de les alcaldies i candidatures», assegurava ahir. Els republicans estrenaran candidatura a Gósol, Castellar del Riu, Vallcebre i Borredà, entre altres, ja sigui sota les sigles d'ERC o de la seva marca blanca, Acord Municipal. «Estem contents però sabem que l'objectiu és el 26 de maig, i per això continuarem treballant perquè la gent confiï en nosaltres per als propers quatre anys en el màxim de municipis possible», va dir Lozano. A hores d'ara, sense haver d'esperar què passarà a les urnes, ja tenen sis alcaldies segures: Casser-res, Gisclareny, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Montclar i la Quar.

A banda dels esmentats anteriorment, tots dos partits estrenen caps de llista en algunes de les seves candidatures. Del PDeCAT, Andreu Ros s'estrena a Vilada en substitució de Pere Farré, i Albert Altarriba a l'Espunyola substitueix l'alcalde republicà Rudy Gelinne.