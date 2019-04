El PSC es retira de feus històrics com Sallent, i recupera la seva presència a Navarcles i Moià

En general, el PSC manté una presència similar a la dels darrers comicis quant al nombre de llistes, però amb alguns canvis. Entre els més significatius destaca la seva desaparició de Sallent, on el partit no havia deixat mai de presentar candidatura des del 1979, i sempre havia aconseguit representació en aquest ajuntament. La seva absència en els actuals comicis coincideix amb la desvinculació de la seva anterior candidata i única regidora del partit en aquest mandat, Rosa Argelaguet, que com es va fer públic ja fa uns dies ara integrarà la llista de Junts per Sallent.

Per contra, el PSC recupera la presència que havia perdut el 2015 en municipis on també ha tingut recorregut històric com Navarcles o Moià. Navarcles deixa enrere el parèntesi de la candidatura de Sumem, que va néixer fa quatre anys per aglutinar socialistes i exsocialistes descontents en plena crisi del partit; i a Moià, el PSC obre una nova etapa per superar els mals resultats del 2011, en què va quedar sense representació. La retirada d'alcaldes històrics com Joan Roma, a Borredà, i Martí Perich, a Mura, també ha deixat aquestes poblacions òrfenes del PSC. Al Solsonès fa llista a mitja comarca.