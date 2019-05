Cs es conjura en l'acte central a Manresa per continuar creixent

L'acte central de Ciutadans a Manresa va aplegar, ahir, mig centenar de persones al Casal de les Escodines que es van conjurar per eixamplar la minsa representació institucional que han assolit fins ara.

Primer el diputat manresà al Parlament de Catalunya, Antonio Espinosa i, després, l'alcaldable, Andrés Rojo, van destacar la «valentia» que ha calgut i que encara cal per defensar l'ideari de Ciutadans a la capital del Bages i, per extensió, a la Catalunya Central.

Un territori advers on Cs ha desplegat llistes que tots dos es van mostrar convençuts que «eixamplaran la nostra representació institucional».

Els dos regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa, Andrés Rojo i Miguel Cerezo, van prendre la paraula després d'Espinosa per explicar als familiars, membres d'altres candidatures i simpatitzants congregats per llançar el missatge que si en els moments més durs del procés no s'havien posat de perfil, sinó que els havien refermat en la necessitat de plantar cara a l'onada independentista, ara toca recollir els fruits. Rojo va advertir els assistents que cap altra formació defensa els que volen «una Manresa més oberta» sense complexos dintre d'Espanya. Perquè «al que aspira el PSC és a sumar amb els que pretenen trencar Espanya».

També va fer referència a les afirmacions de l'alcaldable del PP, Joan Comas, en les què deia que li sabia molt greu la situació dels presos independentistes i que considerava «radical» i perjudicial per a Espanya l'aplicació del 155 (vegeu Regió7 del 15 de maig). Rojo va demanar irònicament a l'auditori si amb aquests plantejaments seria el PP qui els defensaria «dels que no volen que tinguem la llibertat de pensar diferent a ells».

Rojo va fer referència als intents que es continuen produint de silenciar el missatge de Ciutadans increpant-los, insultant-los, arrencant la propaganda electoral. «Mentre que hi ha gent que ens mira amb ira als ulls altres ens donen les gràcies per ser-hi». Rojo va dir que «Manresa necessita urgentment un canvi de lideratge» basat en un canvi de model econòmic i va lamentar que el Parc Tecnològic «hagi estat una ruïna».

Cerezo va tancar l'acte dient que Ciutadans era un partit carregat de futur «amb molt camí per endavant».

Paco Bernal, número 6, va exercir de mestre de cerimònies de l'acte en el què Espinosa va fer una repassada de la història local de Cs des del 2006 , va posar en valor les persones que l'havien fet possible i va recordar que si no hi ha trens directes de la Renfe i FGC amb Barcelona «és perquè la Generalitat no vol».