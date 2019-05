Pintades de «llibertat» i llaços grocs a la seu del PSC a Solsona

A la seu del PSC de Solsona han aparegut pintades un dia després de que la mesa del Congrés, a Madrid, suspengués Junqueras, Sànchez, Rull i Turull com a diputats. Als vidres es pot llegir la paraula «llibertat» i també hi han pintats llaços grocs, a part de «155» de color negre i dues estelades davant la porta. Els Mossos d'Esquadra se n'han adonat avui a la 1 de la matinada, però no han pogut comunicar-ho a la candidata socialista a la capital solsonina, Encarna Tarifa, fins a les 8 del matí, quan han pogut contactar amb ella. El PSC ho ha denunciat a la policia.

La cap de llista assegura a aquest diari estar «dolguda» perquè «aquesta campanya ha transcorregut amb molta tranquil·litat a Solsona». «Aquest no és el camí perquè de la ràbia a l'odi només hi ha un pas, i estem cansats de trobar-nos en aquesta situació», afirma Tarifa, que assegura haver-ho denunciat perquè veu probable que apareguin més pintades a altres seus de partits polítics. De moment, no se sap qui en són els autors. En un comunicat Tarifa afirma: «Tots els catalans vam patir el 155. Però no pots demanar llibertat d'expressió i democràcia quan tu aties el conflicte contra els que pensen diferent. Jo demano que torni aquell país inclusiu, acollidor en el que tots ens podíem expressar».

L'alcalde de Solsona, i cap de llista d'ERC a l'Ajuntament, David Rodríguez, condemna les pintades i assegura que li sembla «molt malament» perquè «aquesta no és la manera de fer les coses». Per al republicà, aquesta actuació «no arregla res» i, a més, «si es vol discrepar de l'actitud del PSOE, a través del PSC, aquestes accions ens fa perdre la raó». Rodríguez considera que els autors de les pintades volien protestar contra la suspensió dels diputats independentistes que estan empresonats, i concretament per l'actitud que ha mostrar el PSC, a través del PSOE, per «haver anul·lat la voluntat que van manifestar un milió i mig de persones a través de les urnes» en les passades eleccions generals. «És cert que el PSC tampoc fa cap declaració», afegeix l'alcalde, però tot i els motius que semblen haver motivat les pintades, insisteix en què «no és el camí».

Pintades en altres seus del PSC català

Les seus del PSC a Barcelona i Badalona també han aparegut aquest matí tacades amb pintura groga llançada per uns desconeguts, que han escrit: "Joc brut. Mans brutes" a la persiana del Casal Socialista Joan Reventós, seu central dels socialistes a la capital catalana.

Segons ha informat el PSC en el seu perfil de Twitter, en què ha adjuntat fotografies dels atacs, la seu central del PSC "ha estat objecte d'un atac per part d'intolerants", que han llançat globus amb pintura groga a la façana i també han escrit amb pintura verd: "Súbdits de Vox" i amb pintura negra "PSOE=Nazis feixistes".

"Seguirem defensant les nostres idees i treballant perquè tot el món pugui defensar sempre les seves des del respecte i la llibertat", han dit fonts del PSC.

De la seva banda, l'alcalde socialista de Badalona (Barcelonès), Àlex Pastor, també ha informat a través de Twitter de l'atac a l'agrupació socialista de Badalona, on han llançat contra la seva façana un cub de pintura groga.

"Els extremistes volen acovardir-nos; el que no saben és que la pintura s'esborrarà però la nostra il·lusió per construir un futur millor sense els qui ens volen seguir enfrontant permanentment", ha escrit Pastor.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha informat igualment que la seu socialista a Solsona (Solsonès) ha aparegut amb llaços grocs pintats als vidres i ha atribuït l'acció als "extremistes que es diuen garants de la democràcia".

"Ens assenyalen, però el que provoquen és que seguim i seguim per fer una societat plural i inclusiva", ha escrit Iceta al seu perfil de Twitter.