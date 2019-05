Resultat de les eleccions municipals a Igualada: Castells torna a guanyar però perd la majoria absoluta

Marc Castells, de Junts per Igualada, ha tornat a guanyar les eleccions a la capital de l'Anoia amb 9 dels 21 regidors en disputa. No obstant això, l'actual alcalde ha caigut dos regidors respecte el 2011 i perd així la majoria absoluta aconseguida en aquelles eleccions. ERC millora resultat, suma dos representants més i s'enfila fins als 5. L'altra novetat que deixen aquests comicis a Igualada és l'entrada de Ciutadans al ple municipal amb un regidor en la primera vegada que el partit taronja es presentava a les eleccions municipals. I la nova candidatura Igualada Som-hi, que agrupa PSC, els comuns, Igualada Oberta i Candidatura del Progrés (IS -PSC -COM -IO –CP) suma 4 edils. La CUP manté resultats i obté 2 regidors.

Junts per Igualada ha obtingut 7.503 vots i el 39,02%, i ha guanyat les eleccions municipals a la capital de l'Anoia. Amb tot, el resultat no és suficient per revalidar la majoria absoluta que va obtenir Marc Castells el 2015, un dels pocs alcaldes que ho va fer en una ciutat mitjana-gran.

Aleshores va obtenir 11 dels 21 regidors en joc, i aquest diumenge s'ha quedat en els 9 representants. Castells ha estat l'alcalde d'Igualada els darrers 8 anys i ara s'ha tornat a presentar de cap de llista amb una llista amb cares noves, i on menys de la meitat són militants de la formació.

Els dos edils perduts podrien haver anat cap a ERC, que si el 2011 va obtenir 3 representants, ara n'aconsegueix 5. Una de les sorpreses d'aquestes eleccions ha estat la coalició d'Igualada Som-hi, que agrupa el PSC, els comuns, Igualada Oberta i Candidatura del Progrés (IS -PSC -COM -IO –CP) i que ha obtingut 4 representants (el 2011 el PSC va aconseguir 3 regidors).

Ciutadans irromp al ple igualadí, on s'ha presentat per primera vegada i ha obtingut 1 regidor, el que perd el PP que deixarà de tenir representació a la capital de l'Anoia. Fins a sis candidatures s'han disputat l'alcaldia a Igualada, dues menys que l'any 2015.

A Piera, la divisió és encara més gran. ERC ha guanyat amb 5 regidors, seguida del PSC i Junts per Catalunya, empatats a 4. Cs, AED-ECG, CUP-Amunt i PP en tindrien 1 cada un.

A Masquefa, Junts ha doblat la segona força, el PSC (6 i 3 regidors, respectivament). ERC-AM en suma 2 i Cs i la CUP un cada formació.

A Santa Margarida de Montbui, AM-LVDVDM i PSC han empatat a 6 regidors, i ERC-AM s'ha endut l'altre.