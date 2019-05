Resultats eleccions municipals a Catalunya: Maragall guanya a Barcelona

Comprova els resultats de les eleccions municipals i europees a Catalunya el 2019 que s'han celebrat el 26 de maig. Pots buscar els resultats de la teva localitat tant de les eleccions municipals com en les europees. Fes clic en aquest enllaç per veure els resultats en detall i el repartiment de regidors.

Maragall guanya les eleccions a Barcelona per menys de 5.000 vots i empata amb Colau amb 10 regidors



El cap de llista d'ERC, Ernest Maragall, ha guanyat les eleccions a Barcelona per menys de 5.000 vots per davant de l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, amb el 97,32% escrutat. Tots dos han empatat amb 10 regidors. D'aquesta manera, ERC dobla els resultats de les darreres eleccions municipals i els comuns perden un regidor. El candidat del PSC Jaume Collboni puja fins a la tercera posició amb 8 regidors, 4 més que ara, i el segueix la candidatura liderada per Manuel Valls que, amb 6, augmenta un regidor respecte als 5 que tenia ara Cs. JxCat perd la meitat dels representants i es queda amb 5 mentre que el PP obté 2 regidors, un menys que ara. La CUP i la llista liderada per Jordi Graupera queden fora del consistori.

El PSC de Ballesteros perd dos regidors i empata a set amb ERC a Tarragona



El candidat del PSC i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha repetit victòria en vots en els comicis d'aquest diumenge però empatant a set regidors amb ERC, que s'ha quedat a alguns centenars de vots de convertir-se en la força més votada. La capital de la demarcació enceta ara el mandat instal·lada en la incertesa, a l'espera que les negociacions postelectorals i els possibles pactes puguin dibuixar un escenari de govern municipal estable. Per darrere dels dos partits més votats, Cs reté la tercera posició amb els quatre escons dels quals ja disposava. També Junts per Tarragona, de Dídac Nadal, reté els tres regidors de CiU. La CUP seguirà amb dos regidors i Podem obté dos representants –ICV n'havia obtingut un fa quatre anys-. Un dels resultats que pot alterar l'escenari de pactes és la caiguda del PP, que perd la meitat dels quatre regidors que tenia i es queda amb dos.

ERC (7) supera el PSC (7) a les eleccions municipals a Lleida per 81 vots



ERC ha superat per primera vegada al PSC a les eleccions municipals a Lleida i ho ha fet per 81 vots, tot i que els dos partits tindran 7 regidors cadascun al consistori. El candidat d'ERC Miquel Pueyo ha obtingut 13.402 vots (23,77%), mentre que el del PSC, Fèlix Larrosa, 13.321 (23,63%). Segueixen als dos partits, Toni Postius, de JxCat, amb 6 representants i 10.765 vots (19,09%); Àngeles Ribes, de Cs, amb 3 regidors i 5.521 vots (9,79%); Sergi Talamonte, de Comú de Lleida, amb 2 regidors i 4.896 vots (8,68%), i Xavier Palau, del PP, amb 2 representants i 3.416 vots (6,06%).

L'exalcalde Ballart dona la sorpresa i guanya els comicis a Terrassa



L'exalcalde, Jordi Ballart, ha donat la gran sorpresa aquest vespre a Terrassa. Dos anys després de trencar el carnet dels socialistes, Ballart ha derrotat a la seva antiga formació, que ha governat a la ciutat des de fa 40 anys. La llista de Ballart, Tot per Terrassa, ha assolit el 10 dels 27 regidors. El PSC s'ha quedat amb set. Per la seva part, ERC ha obtingut cinc. També seran a l'Ajuntament Ciutadans i Junts, amb tres i dos edils respectivament. Terrassa en Comú, segona força fins ara, ha quedat fora.

ERC guanya les eleccions a Cervera amb 4 representants seguit per JxCat amb 3



Joan Santacana, candidat d'ERC a l'alcaldia de Cervera, ha guanyat les eleccions al municipi amb 4 regidors (30,29% i 1.160 vots). Amb el 100% escrutat, el segueixen JxCat, amb Ramon Augé com a candidat, amb 3 (19,63% i 752 vots). La CUP amb el 14,52% i 556 vots; SIF-FIC amb el 12,38% i 474 vots i el PSC amb 12,17% i 466 vots obtenen 2 regidors cadascun. Ramon Royes va aconseguir 4 regidors amb CiU al 2015 i tot i ser la força més votada no va saber fins pràcticament el mateix dia del Ple d'investidura si comptaria amb suficients suports per ser de nou el paer en cap de la capital de la Segarra.

Junts per Reus repeteix els set regidors de l'últim mandat i haurà de pactar per poder governar



Junts per Reus, la formació encapçalada per l'alcalde de la ciutat durant els últims quatre anys, Carles Pellicer, ha repetit els mateixos set regidors que va aconseguir als passats comicis. La fragmentació, sense majories clares, ha marcat novament les eleccions municipals a la capital del Baix Camp, on seran necessaris les converses i pactes per poder formar un govern estable. Darrere dels exconvergents s'ha situat finalment ERC, encapçalada per Noemí Llauradó, amb sis regidors. Els republicans han experimentat l'increment més sonat, guanyant quatre edils, i es converteixen en la segona força política al consistori. Per la seva banda, el PSC continua recuperant posicions i passa dels quatre als sis regidors. La crisi interna i l'escissió patida per C's només li ha suposat finalment la pèrdua d'un regidor, quedant-se amb tres. La CUP, que havia estat la principal força de l'oposició amb sis regidors, n'ha perdut la meitat i es queda amb tres.