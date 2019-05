AxS-CUP confirma que «som aquí per quedar-nos»

Alternativa per Solsona-CUP també ha mantingut els dos regidors que va aconseguir a les anteriors eleccions municipals. Malgrat això, les cares dels membres d'aquesta candidatura que eren presents a la sala polivalent després del recompte de vots reflectien una certa decepció i, alguns d'ells, reconeixien que «ens esperàvem més». Pilar Viladrich, que encapçalava aquesta candidatura a l'alcaldia de Solsona, explicava que «hem aconseguit consolidar-nos» i feia especial incís al fet que «hem retingut part dels vots prestats d'ara fa quatre anys», una fita que considera prou destacada.

Alternativa per Solsona-CUP presentava una llista amb una presència molt destacada de les dones, ja que en les primeres sis posicions hi havia quatre persones del sexe femení, i els simpatitzants de la formació esperaven incrementar els regidors; però el manteniment de resultats significa, segons explicava Viladrich, «que hem vingut per quedar-nos».

En els quatre anys que han estat al consistori solsoní la formació anticapitalista ha exercit l'oposició al govern d'ERC i PSC que encapçalava David Rodríguez (malgrat la majoria absoluta, ERC va oferir als socialistes entrar a l'equip de govern), i tot apunta que es repetirà la mateixa situació.