El PSC recorda als guanyadors que «som el partit del diàleg»

El PSC Manresa va seguir amb atenció l'escrutini ahir a la nit, que el va acabar situant en tercera posició, al darrere i amb la meitat de vots que les dues forces guanyadores, ERC i Junts per Manresa. Els 4.741 vots obtinguts pel PSC l'han consolidat al tercer lloc –arrabassant la posició a la CUP, enguany sota la marca Fem Manresa– i li han fet guanyar un regidor. Mariana Romero serà la quarta socialista que s'incorporarà a l'Ajuntament, juntament amb Felip González, Mercè Cardona i Joaquim Garcia, que repeteixen.

A mitjanit, González pujava a la tarima que hi ha a la seu del PSC per dirigir-se als mitjans de comunicació i a la trentena de persones que s'havien anat agrupant al local de la carretera Cardona per seguir els resultats: «Felicitats als dos guanyadors, que quasi han empatat. Ara els trucaré i els explicaré que els socialistes estem al consistori per al benestar dels manresans». González va destacar, amb una alegria continguda, que «som el grup municipal de la negociació» i els resultats «mostren que la ciutat demana que dialoguem pels temes importants». Malgrat això, no es va aventurar a comentar possibles pactes. Sí que va abraçar-se efusivament amb la nova regidora, Mariana Romero.



Guanyen als mateixos barris



Les primeres paraules de González van anar destinades a subratllar els «gairebé 2.000 vots que hem crescut» respecte al 2015. Llavors, el PSC va tenir 2.963 vots, mentre que ahir se'n va endur 4.741. Aquesta diferència li ha permès passar de tres a quatre regidors. Per barris, el PSC ha quedat primer als mateixos quatre barris on els socialistes van guanyar a les generals del 28-A i també a les municipals del 2015: la Font dels Capellans, la Balconada, Sant Pau i el Xup.

La jornada a casa dels socialistes va acabar amb clavells vermells a les mans, alguna ampolla de cava oberta amb discreció i aplaudiments als elegits.