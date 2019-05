? El cap de campanya de Junts per Manresa, Toni Massegú, va assegurar ahir a aquest diari que la posició unànim és que el resultat de la votació de diumenge «ens legitima, perquè la gent ha apostat tant per ells com per nosaltres». Insisteixen en la idea que un resultat ajustadísim de només 10 vots de diferència és, es miri com es miri, un empat tècnic i «per responsabilitat la negociació s'ha de plantejar en aquests termes». Si s'accepta «parlem-ne, però sinó passem a l'oposició i que governin amb 8 de 25».