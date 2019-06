ERC fa fora del partit el regidor de la Pobla que deixa Junts sense govern

«Davant l'incompliment per part del regidor d'Esquerra a la Pobla, Albert Duran, de l'acord pres en l'executiva comarcal d'ERC Anoia, en què es va decidir fer prevaler el govern de les forces més votades, prioritzant els acords de país per a la constitució dels ajuntaments, la mateixa executiva ha decidit destituir aquest càrrec electe». Duran, que és l'únic representant d'ERC al municipi, dona suport a una coalició que deixa fora del govern Junts x la Pobla, la llista més votada.

Ahir, fonts d'Esquerra van aclarir que només poden retirar la militància del regidor perquè l'acta és personal i ha de ser el mateix regidor el que, si vol, hi renunciï.

La incidència de la Pobla es va donar a conèixer poc després que la mateixa formació emetés un comunicat en el qual s'assegurava que ERC l'Anoia «dona suport a la llista més votada i prioritza els acords de país per a la constitució dels ajuntaments». Aquest és el posicionament que ha tingut ERC, per exemple a Igualada, on tot i que ha treballat per un pacte que hauria deixat fora, també, la llista més votada, finalment han decidit presentar-se a l'elecció però amb el convenciment que no tindrà els suports per ser alcalde. Amb tot, ahir, Poble Lliure va donar a conèixer que els seus dos regidors votarien Enric Conill, cap de llista republicà.

L'acord dels republicans suposa també fer un pacte amb Junts per al Consell Comarcal de l'Anoia. Esquerra diu que «expressa la voluntat de reeditar el pacte de govern amb Junts per Catalunya», ara bé, aquest pacte inclou que la presidència hauria de ser per a ells i no per a Junts, ja que la llista més votada va ser la republicana. Per a la constitució dels ajuntaments encara falten algunes dies i la negociació s'acabarà de tancar.

«L'Executiva comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'Anoia anuncia que els seus grups municipals presents en els 32 municipis de la comarca han complert el compromís de donar suport a la llista més votada allà on la candidatura republicana no ha estat la vencedora de les eleccions municipals del 26 de maig», segons explica el partit en un comunicat.

En totes les negociacions que s'han fet els darrers dies, les candidatures d'ERC han prioritzat els acords de país i de no donar suport als partits representants del 155.