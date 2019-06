Delgado accedeix a l'alcaldia de Sant Vicenç per liderar un govern «honest i transparent»

La republicana Adriana Delgado va ser proclamada ahir alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet amb el suport del PSC i En Comú. Les tres formacions han acordat un govern encapçalat per ERC, la formació més votada, que Delgado va definir com a «honest i transparent». El pacte d'esquerres deixa com a únic partit de l'oposició Junts per Sant Vicenç, que havia encapçalat el govern municipal en els darrers dotze anys. La formació es va comprometre ahir a fer una oposició «rigorosa, seriosa i minuciosa».

La constitució del nou Ajuntament va començar, com marca el protocol, amb la creació de la mesa d'edat, formada per Gisela Pascual, com a regidora més jove, i Isabel Pérez, la de més edat. Després d'acreditar-se, tots els regidors van prometre el càrrec. Tant els cinc d'ERC com el d'En Comú ho van fer «per imperatiu legal». Tot seguit, es van presentar les candidatures a l'alcaldia. ERC va presentar Adriana Delgado i Junts per Sant Vicenç, Carme Jiménez. Tan el PSC com En Comú no en van presentar i van expressar la voluntat de donar suport a la candidata d'ERC. Un cop fet el recompte, Delgado es va imposar per 8 vots, davant dels 5 de Jiménez.

Així, Adriana Delgado va rebre la vara que l'acreditava com a alcaldessa de Sant Vicenç, agafant el relleu del fins ara alcalde, Joan Torres, absent a l'acte. Després d'una llarga ovació la republicana, que justament ahir complia 41 anys, va ocupar la presidència del ple. En prendre la paraula va assegurar que no li «fan por les responsabilitats ni els compromisos» i va expressar la intenció de «liderar un govern honest i transparent», que passi comptes davant la ciutadania i «la faci participar».

La flamant alcaldessa expressava el desig que el govern que encapçala «sigui fort, estable i reculli el sentir d'aquesta part majoritària de la població, però que al mateix temps la representi tota», i va evidenciar la voluntat que el nou govern es basi en valors com «el treball, el compromís, l'honestedat, la convivència, la sostenibilitat i el feminisme». En aquest sentit, va trencar una llança en favor de totes les dones que l'han precedida en la política municipal i «que han obert camí». I també va tenir unes paraules per a Carme Forcadell i Marta Rovira, «grans dones, una a la presó i l'altra a l'exili per lluitar pels seus ideals polítics absolutament legítims».

Delgado va dir també que «ara més que mai necessitem valentia, empenta i una alternativa real d'esquerres. Amb aquest nou lideratge, amb les persones al centre de les polítiques municipals, treballarem per solucionar els problemes de la ciutadania». I va acabar el seu parlament amb una cita de l'escriptora Maria Mercè Marçal: «A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel».

Al seu torn, la portaveu del PSC, Míriam Rubio, va defensar el pacte de govern assegurant que «els veïns van deixar clar amb el seu vot que volien un canvi amb polítiques d'esquerres» i va dir que «la decisió no ha estat fàcil, però la coincidència de programes electorals i les prioritats per als veïns ens han fet prendre la decisió».

De la mateixa manera, el portaveu de Sant Vicenç En Comú, Joan Baptista Costa, va afirmar que «ens hem apuntat a aquesta aventura, que no serà fàcil, perquè tots plegats coincidim que el relat d'aquest nou Ajuntament ha de ser la millora de les condicions de la gent». Jordi Palma, portaveu d'ERC, va definir Delgado com una «dona forta, valenta, compromesa i amb una immensa capacitat de treball i esforç» i va dir que treballaran per «un ple participatiu i de debat, d'entesa i de diàleg».



Retret de Junts als republicans

Per la seva banda, el portaveu de Junts per Sant Vicenç, Dani Mauriz, va afirmar que faran «una oposició rigorosa, seriosa i minuciosa». Va fer un repàs dels 12 anys que la formació ha encapaçalat el govern durant els quals, va dir, han sanejat les finances municipals i han tirat endavant nombrosos projectes fins a arribar a l'actualitat amb «una salut financera impecable».

També va retreure a ERC la manca de diàleg per formar govern: «Esperàvem que ens poguéssim asseure a parlar», va dir, i va expressar la voluntat de «seguir treballant perquè Sant Vicenç sigui un poble referent».