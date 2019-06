Jordi Solernou assumeix l'alcaldia de Sant Joan «amb la mà estesa» i obert al «diàleg»

Jordi Solernou, «el Jordi de la farmàcia», com ell mateix es va anomenar, serà l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada els propers quatre anys gràcies als cinc vots favorables de la seva formació electoral, Alternativa per Sant Joan, i als tres del PSC obtinguts ahir al migdia en el ple de constitució de la nova corporació municipal. Però no s'augura una legislatura fàcil per al flamant batlle.

La sessió va donar mostres del que podrien ser aquests propers quatre anys: una oposició gens amable amb la coalició de govern (que dilluns començarà a negociar el seu programa), especialment per part d'ERC, i una gestió pretesament apolítica, allunyada dels dos blocs nacionals, però encara indefinida quant al seu plantejament programàtic que trobarà dificultats per gestar aliances amb Compromís, els que Solernou considera els socis més possibles per aconseguir la majoria del ple (9 sobre 17) que avui encara no té.

Amb tot, ahir era un dia d'alegria per a Solernou, que reconeixia a aquest diari, acabat el ple, la sorpresa d'haver arribat a l'alcaldia amb un projecte nou (integrat per exmembres de JxCat i del PSC, com el mateix alcalde), que no comptava obtenir el major nombre de vots en les darreres eleccions. «M'havia preparat per ser regidor, no per ser alcalde», confessava Solernou, cara visible d'una formació engegada el mes de desembre passat. Com va afirmar al seu discurs ja com a alcalde proclamat, «de vegades la vida et porta per camins inesperats, i aquest n'és un».

El nou alcalde va entomar el càrrec amb algun tímid retret als «obstacles» que va dir haver trobat en el camí, als «entrebancs i desqualificacions». Però va assegurar haver-ho superat amb el que vol que defineixi la seva acció de govern: «Cordialitat i diàleg, que sempre m'han caracteritzat». «Potser no soc de discursos brillants, però dono més valor als fets que a les paraules», va apuntar Solernou, que va assegurar als seus veïns que «no us decebré» en la recerca d'un «Sant Joan més just i amb més oportunitats per a tothom». L'alcalde va dir que farà «política a peu de carrer. Seré un alcalde proper». Solernou, que es va emocionar en el torn d'agraïments en parlar del seu pare i la seva mare, va assegurar tenir «la mà estesa» a tots els grups representats al consistori.

El ple, presidit per la regidora de més edat, Montserrat Jové (AxSJ), i el més jove, Àngel Sáez (PSC), va transcórrer amb moments de tensió, especialment quan la regidora de Ciutadans, María Luisa Ramos, va interrompre la promesa del càrrec «per la república catalana» dels regidors d'ERC (amb el text suggerit per l'AMI a tots els ajuntaments) reclamant l'acatament «incondicionat» de la Constitució.

Durant les seves intervencions, Ramos, que no va rebre ni un aplaudiment, va assegurar voler treballar pels «drets de totes les persones del municipi», mentre que Albert Marañón (Compromís) va recordar que el poble va votar el 26-M «canvi i pluralitat» i va insistir en les diferències de programa i ideològiques que té amb la força guanyadora. El fins ara alcalde, Gil Ariso (JxCat, formació que va prometre el càrrec amb la mateixa fórmula que els diputats d'aquesta formació a Madrid), va reclamar que l'Ajuntament es mantingui «al costat del país». En una intervenció dura, Ramon Planell (ERC) va tenir un record per als «presos, exiliats i represaliats», va recordar que el sobiranisme va obtenir «més del 50% dels vots a les eleccions», que la passada va ser «la primera campanya que no ens han arrancat cartells» i va retreure a Alternativa tant l'escassedat programàtica com l'aliança amb el PSC, «que es fiqui en el mateix sac dels defensors del 155, els carcellers». Èlia Tortolero (PSC), per la seva banda, va lamentar «els vuit anys de política sense acords» i «de paràlisi municipal», va estendre la mà «a la negociació i el diàleg» i va assegurar que l'acord de govern serà «transparent».

A l'h0ra de les votacions, Solernou va obtenir els vuit avals que ja s'havien anunciat aquesta setmana (5 d'AxSJ i 3 del PSC), mentre que la resta de formacions van votar el seu propi cap de llista.

En declaracions a Regió7, Jordi Solernou va assegurar que la seva acció de govern buscarà, d'entrada, «millores urbanes, en el servei de deixalles i en la zona del Tor-rent del Canigó». Solernou va dir que vol governar aquests propers quatre anys «per construir, no per barallar-nos», i sense «bàndols» ideològics.