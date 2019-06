El PSC considera que cal un Ajuntament que «progressi més adequadament»

Felip González (PSC) va fer el seu primer discurs com a cap de l'oposició assegurant que Manresa és una gran ciutat per viure-hi, però li cal «un Ajuntament que progressi més adequadament».

Un exemple que el govern de la ciutat no ha fet els deures com cal és que no hi ha sobre la taula cap feina per definir horitzons estratègics a mitjà termini.

Segons el polític socialista, aquest mandat l'Ajuntament ha de posar els «llums llargs» i s'ha d'aturar a reflexionar «què vol ser en un horitzó de 15 o 20 anys». Va reclamar que això no es faci sense la posada en marxa d'un procés participatiu que defineixi les grans línies estratègiques de la ciutat.

Segons el polític socialista, «el futur de Manresa no estarà tan basat en l'organització política del nostre país com ho estarà a complir fidelment les instruccions de l'Agenda 2030 de sostenibilitat del planeta».

Va demanar fer-ho «tots plegats. Fem-ho pels més de 75.000 que som, en honor als que ja no hi són, però sobretot pel futur dels que encara han de venir. Els nostres fills i filles».

Per a González, l'acte d'ahir tenia un punt d'«estrany» pel que té d'insòlit a Manresa «investir un alcalde amb data de caducitat tan immediata».

Aquest fet el va atribuir al «desacord inicial» entre les dues forces més votades. «Però no serem nosaltres qui els jutjarem per això», va dir. Qui sí que creu que els jutjarà serà «la ciutadania. Per això i per les ferides que els hagin quedat obertes en el desacord».

Sí que va voler fer notar que «la democràcia, aquesta democràcia tan injustament injuriada per molts de vostès, és la que els ha dut al paper protagonista que avui tenen». Va avisar que, com a oposició, el PSC serà «el mirall en què procurarem que vostès es vegin reflectits, tant en encerts com en mancances».