Una sessió solemne entre plors i somriures i amb les emocions i els nervis a flor de pell

L a Maria, l'àngel ros que fa quatre anys va veure embadalida com la seva tieta Montse esdevenia il·lustríssima alcaldessa de Berga, ha crescut. El juliol farà 6 anys i ara és una espigada sirena a qui, a part d'estudiar a l'escola de la Valldan, li encanta banyar-se a la piscina. Ahir, tornava a ser a la sala de plens amb la família per no perdre's ni un detall de la solemne sessió amb la seva mirada innocent de nena, d'un ple viscut en família, entre plors i somriures i les emocions a flor de pell i nervis continguts.

En família, perquè a la sala de sessions s'hi van aplegar familiars i amics dels nous regidors: pares, mares, fills, germans, tiets, cosins, amics i companys. I és que a Berga, malgrat els seus poc més de 16.000 habitants, gairebé tothom es coneix, i actes com el d'ahir són solemnes però alhora distesos, gairebé familiars. I així es poden copsar gestos de complicitat com la mà a l'espatlla que va posar Ramon Camps Garcia al seu pare Ramon Camps Roca (exalcalde socialista del 2003 al 2007) quan va entrar a la sala per seure al seu banc i repetir com a regidor d'ERC. O ser testimoni d'una escena inèdita: la nova regidora de la CUP, Roser Rifà, va assistir a la sessió amb la seva petita, la Munt, nascuda el 4 de juny. La nena va dormir tota l'estona dins la motxilleta portanadons ben arrapada al cos de la seva mare. Només va semblar que es despertava quan Rifà havia de sortir a prendre possessió del càrrec i potser va notar els batecs del cor accelerat de la mare pels nervis. Però no. Va continuar tranquil·la i només va començar a reclamar menjar amb sorollosos plors després del ple quan la seva mare es feia les fotos de rigor. En acabat, va marxar corrents per satisfer les necessitats de la menuda.

També van seguir de prop la sessió l'Iris, de 6 anys i mig, filla de la somrient regidora de Junts per Berga Ariadna Herrada, que estava radiant de satisfacció. La Carla, de 5 anys, filla del regidor del PSC Abel Garcia, no hi era, però el seu pare la té sempre present perquè du al canell esquerre la goma dels seus cabells. Ahir també, és clar. Com la petita Muriel, la filla del regidor Marià Miró. També hi ha fills més crescudets com el regidor Marc Marginet, de Junts per Berga (JxBerga), el Margi de 29 anys de qui Lourdes Sensada, la seva mare, no es va voler perdre la investidura.

Hi ha persones que hi eren en esperit. El cap de files de JxBerga, Jordi Sabata, duia una medalla amb l'escut de Berga –que correspon als regidors electes de Berga– molt i molt especial. Era la que havia lluït el seu difunt pare, Josep Antoni Sabata, que havia estat regidor del consistori als 80 i 90. La mare de Jordi Sabata, Mercè Freixa, seguia atentament el ple entre el públic amb la seva amiga Eva Garcia, mare del regidor d'ERC Ramon Camps.

I l'alcaldessa, Montse Venturós, mirava el seu pare, Pere, i els seus tiets de Tremp, que eren entre el públic, i no podia contenir la pena perquè, ahir, li faltava la mare, la Tere Villalba que fa quatre anys va viure en directe com la seva filla era proclamada batllessa per primera vegada. Aquell dia tan especial també va ser-hi Agustí Ferrer, l'exalcalde de Berga del 1987 al 1991 traspassat enguany i amic de la dirigent. L'emocionada alcaldessa va agrair al pare el seu suport i va dir que ell és «el meu puntal», mentre un altre Pere, Sánchez, pare del regidor cupaire Iván Sánchez, tustava afectuosament el braç del senyor Venturós per donar-li ànims.

A les fotos de família del ple d'ahir s'hi va veure una imatge que només passa un cop cada quatre anys, i en aquesta sessió. La interventora Montserrat Torra (que assistia per primer cop a la investidura de Berga) i el secretari Antoni Pérez, que van conduir l'acte, asseguts de cara al públic. Als plens ordinaris estan d'esquena prenent nota. També està de cara al públic el macer Joan Segado, que va presidir la sessió a peu dret i amb la maça damunt de la taula que hi ha davant dels bancs dels regidors.

La tieta de la Maria, nerviosa de mena i ahir trista pel record dels absents, només va recuperar el seu proverbial ànim i empenta quan va explicar que per a l'ocasió lluïa unes flamants espardenyes de set betes noves de trinca per «aixafar el feixisme».