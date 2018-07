Xavier Frauca: «Valoren la frescor i el sabor de l'ou»

La família Frauca s´ha dedicat sempre a la cria de gallines i a la producció d´ous. Els orígens es remunten a mitjan segle XIX a la població de Calaf (Anoia).

Ous de Calaf és un referent al mercat. Quins passos segueixen per arribar a oferir un producte de màxima qualitat?

Per tenir bons ous hem de tenir bones gallines i en aquest cas és clau una bona criança i una bona alimentació.

Què mengen les seves gallines?

L'alimentació és sempre natural i equilibrada. És a base de cereals conreats als nostres propis camps, degudament certificats i controlats.

És la tercera generació d´una família dedicada a la cria de gallines i a la producció d´ous. I a més, vostè ha aconseguit obrir mercat i distribuir els ous, oi?

Sí, he aconseguit obrir mercat a Barcelona i la clientela ho ha acceptat molt bé. Anar porta a porta a vendre el producte (perquè tot m´ho faig jo, sóc l´únic comercial) m´ha anat bé.

On ven Ous de Calaf?

El 80% de la producció es ven a Barcelona, en concret als mercats de la Boqueria, de Sant Antoni, del Ninot i de l´Abaceria. També tenim presència al Mercat de la Sagrada Família de Manresa. I ara ens estem obrint mercat a Andor-ra, estem molt contents.

Què diferencia el seu producte d´altres ous del mercat?

El compradors i consumidors, a part de valorar la confiança i que no els enganyis mai, valoren la frescor de l´ou i el sabor. El nostre producte estrella són els ous camperols de gallines de corral, sota la denominació d´ous de pagès amb la numeració 1.

A part dels ous de gallina, en comercialitzen d´altres?

Comercialitzem tota mena d´ous: d´estruç, d´oca, d´ànec, de guatlla.... però són ous que comercialitzem, no els produïm.

Els de gallina, en canvi, sí. Quantes gallines té?

Unes 150.000 gallines.

I quants ous fan al dia?

Produeixen unes 140.0000 ous.

Totes les instal·lacions són a Calaf?

A Calaf hi ha la instal·lació més gran, però en tenim una altra a la Panadella i una altra a Sant Guim de Freixenet. Penso que és millor tenir el complex separat, per evitar que si algun dia passa una desgràcia (un incendi, un contagi...) afecti totes les gallines.

Les xifres demostren l´èxit d´Ous de Calaf. Quina ha estat la trajectòria de l´empresa?

Ha anat creixent i evolucionant. El meu avi tenia gallines que cor-rien pertot arreu i el meu pare va fer granges amb gàbies. Però jo vaig voler-ho tornar a canviar i he aconseguit tenir les gallines en llibertat. Hem invertit en la remodelació de les naus perquè puguin estar sota cobert però amb la facilitat d´entrar i sortir al camp quan vulguin, i tot adequat a la normativa europea del benestar animal, per així aconseguir una producció cuidada i atractiva.

Com encara el futur?

Les perspectives són bones. Als mercats de Barcelona on venem Ous de Calaf ho continuarem fent, funciona bé i el conjunt d´aquests mercats també, ja que la majoria els han refet en els últims temps. Pel que fa a les granges, tinc previst acabar de transformar i adequar totes les instal·lacions. I més a llarg termini, esperar que el meu fill vulgui continuar aquest negoci familiar que a mi m´apassiona tant. De moment és molt petit, té 7 anys, però sembla que li agrada.

Per anar modernitzant el negoci fan falta inversions. Per a l´adequació de les naus que ha fet recentment ha comptat amb el suport de BBVA?

Sí, és el nostre banc de referència. Gràcies al seu suport podem tirar endavant projectes. Sempre hi he confiat perquè ells han confiat en mi.